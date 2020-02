Košičania zabrali na ME. Ak Makojev postúpi na olympiádu, oslavy spoja

Dokázal, že patrí k svetovej špičke, vraví prezident ZK Košice 1904.

18. feb 2020 o 18:01 Daniel Dedina

Košičania na ME 2020 v zápasení, zľava M. Jaroš, J. Sýkora, B. Makojev a J. Tokár ml.(Zdroj: archív JT)

KOŠICE. Vysmiati a mimoriadne spokojní sa v pondelok večer vrátili z majstrovstiev Európy v Ríme zástupcovia košického zápasenia.

Na šampionáte hájili slovenské farby voľnoštýliari ZK Košice 1904 Boris Makojev, Jakub Sýkora i asistent reprezentačného trénera Marián Jaroš.

Makojev, 27-ročný naturalizovaný Rus so slovenským občianstvom, znova potvrdil, že ak mu vyjde turnaj, môže na vrcholnom fóre pomýšľať na najvyššie méty.

Po zisku striebornej medaily z majstrovstiev sveta 2017 rozšíril svoju zbierku o bronz z ME.

Ukázal, že s ním treba rátať

V kategórii do 86 kg ostali v Ríme na Makojevovov štíte postupne Švajčiar Reichmuth, Maďar Nagy i Gruzínec Marsagišvili.

Cestu do finále zahatal slovenskému reprezentantovi až Rus Najfonov, neskorší majster Európy.

V dramatickom súboji o 3. miesto zvíťazil Makojev nad Bulharom Magamajevom 7:6 na body.

„Máme z toho obrovskú radosť, je to úžasný úspech. Aj keď minuloročný štart na majstrovstvách sveta i Európy mu nevyšiel podľa predstáv, Boris dokázal, že patrí do svetovej špičky. V každom jednom zápase bol maximálne koncentrovaný, šiel do toho s cieľom robiť body a presadiť sa vlastným umom i technikou. Jasne ukázal, že s ním treba rátať a ak bude jeho forma ďalej gradovať, smerom k olympijskej kvalifikácii máme horúce želiezko,“ zvestoval nám po návrate natešený prezident ZK Košice 1904 Ján Tokár ml.