Staš o Svitekovi: Bol veselá kopa a zároveň pedant na ľade aj v súkromí

Zverenci nezabudnú na jeho vtipné hlášky.

19. feb 2020 o 0:00 Patrik Fotta

Tréner Svitek (horný rad - druhý zľava) so svojimi dorasteneckými zverencami oslavuje majstrovský titul.(Zdroj: Facebook Martina Lenďáka)

KOŠICE. Hokejový svet zasiahla v pondelok smutná správa o Vladimírovi Svitekovi, ktorý vo veku 57 rokov podľahol ťažkej chorobe.

Dvojnásobný majster Československa v drese VSŽ Košice sa po skončení aktívnej hráčskej kariéry venoval trénovaniu košickej mládeže.

Jeho zverencom bol aj obranca Martin Lenďák, ktorý vlani obliekal dres HC Košice.

V súčasnosti hráva za maďarský Dunaújváros, kde strávil Svitek jednu z posledných sezón ako hráč.

Na svojho bývalého trénera má Lenďák veľmi dobré spomienky, predovšetkým na jeho legendárne hlášky, na ktoré aj s ďalšími spoluhráčmi nikdy nezabudnú.

Nielen po športovej stránke poznal Vladimíra Sviteka jeho spoluhráč z Košíc – Milan Staš, ktorý s ním hrával dokonca v jednom útoku.

Pre kolektív odovzdal maximum

Správa o smrti bývalého spoluhráča a kamaráta zasiahla trénera Milana Staša, s ktorým spoločne hrávali za VSŽ Košice.

„Je to smutné rozprávať o Vladovi Svitekovi už v minulom čase. On bol v prvom rade výborný a pohodový človek. V kolektíve bol veľmi obľúbený a je škoda, že odišiel tak skoro. Bol skvelý hokejista a zároveň bol veselá kopa. Hrali sme spolu dosť dlho, poznali sme sa veľmi dobre a skvele sme si rozumeli. Vždy pre kolektív odovzdal maximum. V šatni vedel dobre podpichnúť, ale na druhej strane aj on sám vedel prijať, keď si z neho niekto vystrelil. Budem na neho spomínať len v dobrom,“ povedal Staš.

S Košicami sa tešili z dvoch titulov majstra Československa, po ktorých si užívali pamätné oslavy.

„Keď bolo čo osláviť, tak sa oslavovalo a keď bolo o čo hrať, tak sa hralo,“ pousmial sa Staš.

K Svitekovej povahe dodal: „Bol veľký pedant na ľade aj v súkromí. Bolo úžasné sledovať ho ako si opracováva hokejku a dolaďuje na nej všetky detaily. Aj to svedčilo o tom, aký bol obrovský profesionál.“