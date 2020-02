Košice vezú z Nitry tri body, Chovan trikrát nahrával

Východniari potvrdili víťazstvo v závere.

18. feb 2020 o 20:30 (aktualizované 18. feb 2020 o 21:46)

NITRA. V 51. kole hokejovej Tipsport ligy sa Košičania predstavili na horúcom nitrianskom ľade.

Hosťujúcemu celku vyšiel úvod druhej tretiny a hoci domáci ešte skorigovali, tri body pre Košice poistil tri minúty pred koncom Pavlin.

Potlesk pre Pavlina za fair gesto

Súvisiaci článok Športový utorok na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte

Úvodná tretina priniesla rozkúskovaný hokej. V 4. minúte síce Nitra zvierala Košičanov v presilovej hre, ale strely Bučeka aj Versteega mierili mimo.

V 11. minúte zaujal moment, keď rozhodcovia avizovali vylúčenie domácich, no slovinský obranca Pavlin trest odvolal a zaslúžene si vyslúžil potlesk Nitra arény.

Najväčšiu príležitosť v prvej tretine mal Haščák, ktorého strelu z prvej dokázal Šimboch betónom vyraziť.

Dva rýchle góly a poistka

Hostia hrali na začiatku prostrednej časti presilovku o dvoch hráčov a boli úspešní. Strelou pomedzi betóny Šimbocha skóroval Haščák.

Hneď vzápätí mali Košice znovu výhodu o dvoch hráčov, ktorú tento raz využil Klhůfek - 0:2.

Rovnakou kartou odpovedali domáci v 26. minúte, keď početnú výhodu využil Kollár a znížil na 1:2.

V polovici stretnutia okorenila zápas bitka medzi Scheidlom a Rapáčom, ktorú vyhral hosťujúci hráč.

V 46. minúte Versteegovi nepríjemne prisadol nohu jeden z Košičanov, ale o pár minút sa domáci obranca z kabíny vrátil.

Nitrania sa nedokázali dostávať do vyložených šancí a vyrovnať sa im nepodarilo.

V 58. minúte napriahol od modrej čiary hosťujúci Pavlin a prestrelil Šimbocha - 1:3.

Záverečný tlak už zmenu skóre nepriniesol a Košice si z Nitry odviezli plný bodový zisk.

Hlasy po zápase

Miroslav Kováčik, tréner Nitry: "V prvej tretine nebol náš výkon zlý, žiaľ, nevyužili sme šance. Na jej konci sme urobili zbytočný faul. Aj keď sme si povedali, ktorých hráčov treba strážiť, Haščák strelil gól. Následne sme vyhodili puk do hľadiska a dali Košiciam ďalšiu presilovku. Košice majú kvalitných hráčov a zápas sa začal uberať iným smerom ako to vyzeralo v prvej tretine. Našťastie sme sa dostali do zápasu gólom v presilovke. Hostia si výsledok v tretej tretine skúsene postrážili a nepúšťali nás do šancí. Keď už sme sa do nejakej dostali, tak majú vynikajúceho Košarišťana, ktorý ich drží celú sezónu. Opäť sme strelili iba jeden gól, ale musíme nato čím skôr zabudnúť. V nedeľu musí prísť iné mužstvo, ktoré začne domáce zápasy vyhrávať, pretože ak to tak nebude, do play off sa nemusíme ani dostať."



Peter Draisaitl, tréner Košíc: "Nebol to pre nás ľahký zápas. V druhej tretine po premenených presilovkách sa mi nepáčilo, že sme sa uspokojili. Upustili sme od toho, čo sme chceli hrať. Pre nás sú to dôležité body do tabuľky. Hlavný cieľ bodovať v Nitre je tak splnený."

Štatistika HK Nitra - HC Košice 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) Góly: 26. Kollár (Morrison, Yellow Horn) - 21. Haščák (Skokan, Chovan), 22. Kllhůfek (Skokan, Chovan), 58. Pavlin (Chovan). Rozhodovali: Valach, Müllner - Durmis, Frimmel, vylúčení: 6:7 na 2 min., navyše: Scheidl - Rapáč obaja 10 minút za zhodenie rukavíc, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 2 228 divákov. HK Nitra: Šimboch - McNally, Kubka, Morrison, Mezei, Pupák, M. Versteeg, A. Sloboda, S. Rácz - Buček, Šiška, Hrušík - Scheidl, Yellow Horn,Fominych - Čaládi, Kollár, Lušňák - Csányi, Škvarek, Tábi. HC Košice: Košarišťan - Pavlin, Repe, Růžička, Koch, Čížek, Zeleňák- Rapáč, Chovan, Haščák - Faith, Skokan, Sukeľ - Parshin, Bortňák,Klhůfek - Milý, Eliáš, Nagy