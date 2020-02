Majiteľa klubu AHL poslal súd za zbitie klienta do väzenia

Chlapec bol niekoľko dní v umelom spánku. Utrpel zranenie mozgu.

20. feb 2020 o 0:00 Róbert Bejda

Vľavo vstupuje do súdnej siene obžalovaný, vpravo jeho obhajca(Zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Okresný súd Košice I sa v stredu opäť zaoberal prípadom ešte z marca 2017.

Jeho hlavným aktérom je majiteľ dnes už nefungujúceho klubu AHL na Zbrojničnej ulici v Košiciach.

Gabriel M. (45) čelí obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví a prečinu výtržníctva.

Na začiatku trestného stíhania strávil vyše dva mesiace vo väzbe.

Bol v umelom spánku

Incident sa stal okolo polnoci z 3. na 4. marca 2017 na chodbe k toaletám v AHL clube.

Gabriel mal fyzicky napadnúť Košičana Róberta M. (20).

Podľa znenia obvinenia ho mal sotiť a keď chlapec spadol na zem, opakovane ho bil päsťou do tváre a udieral mu hlavu o stenu.

Dôvodom napadnutia malo byť podozrenie, že mladík ukradol fľašu whisky z poličky v bare.

Gabriel mal mladíkovi spôsobiť ťažké zranenie, konkrétne pomliaždenie mozgu s krvácaním pod tvrdou mozgovou plenou a viacero zlomenín lebky.

Róbert bol niekoľko dní v nemocnici v umelom spánku, po precitnutí ho prepustili do domáceho liečenia. Liečil sa až do septembra, teda 190 dní.

Bitku poprel

Na súde Gabriel vyhlásil, že je nevinný.

Vo svojom monológu opísal situáciu v bare skôr, ako došlo k incidentu s poškodeným. Vraj tam boli viaceré bitky a z Róbertovho vyjadrenia usúdil, že aj on sa do jednej zapojil.

Keď sa dozvedel, že on mal ukradnúť fľaše, chytil ho za mikinu a vyviedol na chodbu k toaletám.

„Na tej chodbe bol rozcapený na dlážke a mal som pocit, že to na mňa hrá, že afektuje, že je nejako opitý a že so mnou nebude komunikovať. Preto som sa k nemu správal ako k ožranovi," vypovedal Gabriel na súde.

Do chlapca štuchol nohou, aby vstal, nadával mu do feťákov. Chytil ho za mikinu a snažil sa ho zodvihnúť, no keďže mu hlava lietala hore dolu, mal prevrátené oči a chrčal, zavolal na ľudí, aby mu prišli pomôcť.

Úmyselné bitie mladíka poprel.

Svedkovia: Bil ho a kopal

Róbert opísal incident do chvíle, kým ho dokázal vnímať.