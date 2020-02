Poslanci zrušili dočasnú komisiu na urovnanie vzťahov s EEI

Jej členovia tvrdia, že stratila význam. Polaček žiadal jej zachovanie.

21. feb 2020 o 14:49 Peter Jabrik

KOŠICE. Dočasná komisia pre usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a parkovacou firmou EEI bola po roku zrušená na návrh dnes už bývalého splnomocnenca primátora pre tieto záležitosti a mestského poslanca Henricha Burdigu (nezávislý).

Na piatkovom mestskom zastupiteľstve o tom rozhodli poslanci.

Burdiga: Polaček zmaril podpísanie memoranda

Dočasnú komisiu zriadili vlani 14. februára a venovala sa najmä otázke schválenia memoranda o ďalšom postupe rokovaní o urovnaní medzi mestom a EEI.

„Počas prvého polroku nedošlo k podpísaniu memoranda, keďže primátor mesta opakovane dva mesiace odmietal podpísať splnomocnencovi tzv. dodatok k splnomocneniu. Aj v rámci tohto obdobia obe strany v rámci rokovaní deklarovali záujem prostredníctvom memoranda nastaviť spôsob urovnania vzťahov, ktoré bolo už prijaté aj dočasnou komisiou, ktorá ho prerokovala 27. marca 2019 za účasti právnikov Havel a Partners, a zobrala na vedomie,“ citoval Burdiga z dôvodovej správy k materiálu.

Primátor mal podľa neho komisiou prijaté memorandum k dispozícii a napriek tomu odmietol podpísať splnomocnencovi spomínaný dodatok k podpisu memoranda.

„Táto obštrukcia mala zásadný vplyv na to, že v spomínanom čase nedošlo k podpisu memoranda. Následne EEI získala druhé neodkladné opatrenie a mesto stratilo čas a vyjednávaciu pozíciu. Je potrebné zdôrazniť, že obštrukciami primátora došlo k zmareniu vyrokovaného a schváleného memoranda v mesiacoch apríl/máj 2019,“ konštatoval Burdiga.

Lörinc: Primátor prevzal zodpovednosť na seba

V dôvodovej správe sa tiež uvádza, že počas druhého polroku 2019 nepristúpila EEI k podpisu memoranda aj s ohľadom na vyššie uvedené, pričom vysvetlenie toho postoja nebolo uspokojivo zodpovedané ani konateľom EEI Jánom Fellegim na poslednom zasadnutí dočasnej komisie 3. februára tohto roku.

Medzitým sa k 31. decembru 2019 skončila platnosť osobitného splnomocnenia pre Burdigu, pričom ešte pred tým začal viesť samostatné rokovanie s EEI z vlastnej pozície aj primátor.

Vzhľadom na to prijala dočasná komisia uznesenie, ktorým odporučila mestskému zastupiteľstvu jej zrušenie.

„Dospelo to do štádia, kedy pán primátor prebral iniciatívu v týchto vyjednávaniach a komunikuje s EEI napriamo. Preto sme sa všetci členovia v komisii zhodli, že nemá význam, aby boli rokovania duplicitné. Rešpektujeme postavenia primátora ako štatutára mesta, ktorý nesie zodpovednosť za túto úlohu, prebral tieto rokovania a preto prišiel návrh na zrušenie komisie,“ konštatoval starosta KVP, mestský poslanec a člen dočasnej komisie Ladislav Lörinc (nezávislý).

Zároveň ocenil Burdigu za to, že do toho vôbec šiel a vlani v marci – apríli to dotiahol do štádia tesne pred podpisom memoranda.