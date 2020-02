Nagy by sa k hokeju rád vrátil. Od Košíc zatiaľ ponuku nedostal

Kto by nemal záujem pokračovať v tom, čo robí celý život, vraví.

22. feb 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice v poslendom zápase pred štartom nadstavbovej časti na domácom ľade vysoko zdolali Nové Zámky 7:2.

Hetrikom pomohol k triumfu oceliarov Branislav Rapáč, po jednom presnom zásahu pridali Haščák, Klhůfek, Bortňák a prvý gól v kariére zaznamenal len 17-ročný Roman Faith.

Pred začiatkom stretnutia si Košičania spomienkovým videom pripomenuli nedávno zosnulého bývalého hráča a trénera Štefana Sviteka.

Čestné buly následne vhodila legenda košického klubu Ladislav Nagy.

Podpisoval kartičky aj dresy

S hokejom skončil Nagy po minulej sezóne, za ktorú si vyslúžil ocenenie Športová osobnosť Košíc.

Práve s putovnou trofejou, ktorú získal za víťazstvo v ankete sa v Steel Aréne odfotil s košickými fanúšikmi.

„Teším sa, že som mohol opäť zavítať do Steel Arény a navyše vhodiť úvodné buly pred zápasom. Po prvej tretine sa prišli so mnou a trofejou odfotiť fanúšikovia. Priznám sa, že som nečakal, že ich bude tak veľa, keďže už nie som aktívny hokejista. Snažil som sa vyhovieť každému, či už podpísať kartičku alebo dres. Bolo to príjemné ale trochu ma poznačila choroba. Pevne verím, že sa dám čím skôr dokopy,“ povedal Ladislav Nagy.

Veľkú putovnú trofej si mohol majster sveta z Göteborgu užívať po celý rok.

Na budúci týždeň v piatok ju na slávnostnom galavečeri odovzdá ďalšiemu víťazovi ankety ŠOK.