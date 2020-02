Zbytočné mesiace príprav a tisíce eur. Karanténna stanica na Jarmočnej nebude

Jakubov primátorovi: Je to vaše zlyhanie.

24. feb 2020 o 12:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Od polovice novembra 2019 do polovice januára tohto roka vykonával mestský Útvar hlavného kontrolóra kontrolu výstavby karanténnej stanice na Jarmočnej ulici v Košiciach aj zmlúv mesta so spoločnosťou TD, s. r. o.

Tá v Košiciach od 1. novembra zabezpečuje zber kadáverov a prevoz a karanténu odchytených psov.

Mesačne jej mesto za tieto služby platí 15 200 eur. Táto suma sa zdala privysoká aj poslancom na novembrovom mestskom zastupiteľstve.

Exposlanec Henrich Burdiga (Košickí aktivisti a nezávislí - KAN) podal podnet na kontrolu.

„Kontrolné zistenia poukázali na nesystémový prístup mesta k riešeniu problematiky opustených zvierat,“ píše sa v záverečnej správe kontrolóra.

Ten ešte počas kontroly upozornil primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) na „možnú nehospodárnosť a neefektívnosť pri riešení karanténnej starostlivosti o opustené zvieratá.“

Hľadanie riešenia od júna 2019

Zo správy kontrolóra vyplýva, že prvýkrát sa reálne začalo mesto zaoberať veterinárnou asanačnou službou 10. 6. 2019.

V hre boli tri možnosti.

Mesto mohlo zabezpečiť výstavbu novej karanténnej stanice na vhodnom pozemku vo svojom vlastníctve, prípadne by zrekonštruovalo už existujúcu nehnuteľnosť, alebo by výstavbu zrealizoval záujemca, pričom by cieľom mesta mohlo byť získanie objektu do svojho vlastníctva.

Treťou navrhovanou možnosťou bolo vybudovanie karantény na území, ktoré má v nájme útulok, a dialo by sa to v réžii mesta.

Konkrétne rozhodnutie, ktorú možnosť mesto zvolí, v júni prijaté nebolo.

Kontrolór v dokumente uvádza aj poznámku, že „nebolo preukázané vykonanie analýzy dopadov jednotlivých variantov zriadení karanténnej stanice na rozpočet mesta“.

Jarmočná nebude

Výberom vhodnej lokality sa počas leta zaoberal Útvar hlavného architekta, ten navrhoval lokalitu juhovýchodne od areálu U. S. Steelu po pravej strane cesty do Hanisky pri Košiciach.

Ide o územie v tesnej blízkosti útulku Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov.

Mesto oslovilo aj svoj bytový podnik, no ten vhodným objektom nedisponoval.

Napokon sa 30. septembra na pracovnom rokovaní mesta s mestskou políciou rozhodlo o tom, že zber kadáverov bude zabezpečovať mestská polícia a tiež, že „v najbližšom období sa zabezpečí zriadenie dočasnej prevádzky karanténnej stanice v nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta na ulici Jarmočná č. 1“.

Nič z toho nie je dnes reálne, zber kadáverov zabezpečuje firma TD, s. r. o., a karanténna stanica na Jarmočnej hotová nie je, hoci primátor 3. októbra opakovane potvrdil, že garáže sa stihnú prerobiť.

Nový termín dokončenia Jarmočnej bol posledný februárový deň tohto roka.

Miesto otvárania objektu primátor na piatkovom mestskom zastupiteľstve informoval poslancov, že celú prestavbu na návrh kontrolóra zastavil a karanténna stanica na Jarmočnej nebude.