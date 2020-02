Košice vyzvú v play-off Nitranov, ktorí štrajkujú pre meškajúce výplaty

Sopko ml.: Každý tím má svoje problémy.

24. feb 2020 o 9:56 Patrik Fotta

KOŠICE. Volejbalisti VK KDS Šport Košice nestačili v poslednom zápase nadstavbovej časti Edymax extraligy na úradujúceho majstra z Prievidze, ktorému podľahli 0:3.

Zverenci trénera Richarda Vlkolinského tak v poslednej možnej chvíli prišli o vedúcu pozíciu a do play-off postúpili z druhej priečky.

V prvom kole vyraďovacej fázy sa košickí volejbalisti stretnú s Nitrou, ktorej hráči nenastúpili na posledné dve stretnutia kvôli meškajúcim výplatám.

Jedna veľká katastrofa

Priamy súboj o prvé miesto po nadstavbovej časti Košičanom nevyšiel, keď na domácom ihrisku prehrali s Nitrou jednoznačne 0:3.

V prvom sete sa nevydaril domácim úvod, v ktorom si Prievidžania vytvorili náskok a ten si udržali až do konca.

Do druhého dejstva síce vstúpili lepšie košickí volejbalisti, no viacerými chybami posadili súpera na koňa, ktorý zvýšil vedenie na 2:0.

Tretí set už bol v jednoznačnej réžii úradujúceho majstra, ktorý vrátil Košičanom prehru 0:3 z vlastného ihriska.

„Z našej strany to bola jedna veľká katastrofa. Nepredviedli sme absolútne nič. Jediná nádej bola pre nás v druhom sete za stavu 12:13, ale potom nám Prievidza opäť zobrala vietor z plachiet a dokončila si set aj následne celý zápas vo víťaznom štýle,“ povedal Martin Sopko ml.

Košickí volejbalisti zaznamenali tretiu prehru v rade a do vyraďovacej časti tak nevstúpia v ideálnej forme.

„Každé mužstvo si v priebehu sezóny prechádza špecifickými obdobiami. Myjava začala sezónu výborne a potom mali menší úpadok. My sme sa dostali na prvé miesto, ktoré sme udržali až do poslednej chvíle, keď nás predbehla Prievidza. Ja pevne verím, že na play-off budeme dobre pripravení. Možno to ešte nie je úplne ono, ale asi sme potrebovali dostať takúto facku, aby sme si uvedomili, že je potrebné začať opäť hrať,“ uviedol Sopko ml.

Ak chcú titul, musia poraziť každého

Strata prvého miesta zverencov trénera Vlkolinského mrzí, no dôležité bude sa skoncentrovať na najdôležitejšiu časť sezóny.

„Myslím si, že s dlhodobou časťou môžeme byť spokojní, aj keď samozrejme prvé miesto sme mali na dosah. Musíme sa už ale pozerať dopredu. Liga je vyrovnaná, ale my sme ukázali, že vieme vyhrať s každým súperom.“

Vo štvrťfinále play-off narazia Košičania na Nitru, ktorá prehrala posledné dva duely kontumačne. Dôvodom bolo, že jej hráči nenastúpili na zápasy kvôli meškajúcim výplatám. V prípade ďalšej kontumácie by im už hrozilo vyradenie zo súťaže.

„Každé družstvo má svoje problémy, či už finančné alebo kondičného charakteru. Nemôžeme sa pozerať na súpera, či je to Zvolen, Nitra alebo ktokoľvek iný, ak chceme ísť za titulom, musíme poraziť každého.“