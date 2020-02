Nebyť šarvátky v kaviarni, Slosiarik by sa legendou Lokomotívy nestal

Z tvrdého obrancu je už osemdesiatnik.

25. feb 2020 o 0:00 Vladimír Mezencev

KOŠICE. Jubilant Ján Slosiarik s futbalom začínal v rodnom Zvolene. V roku 1962 si ho všimli zástupcovia Slovana Bratislava a putoval na Tehelné pole.

V čase jeho príchodu do Slovana hrávali zaň také osobnosti ako Popluhár, Vengloš, Schrojf, Jokl, A. Urban...

Osudový trest

„Moja cesta viedla do béčka, ale skúsený tréner Leopold Šťastný ma už v ročníku 1962-63 preradil do elitného tímu,“ spomína čerstvý osemdesiatnik Ján Slosiarik.

V Bratislave sa udomácnil, pôsobil tam už štvrtý rok, ale stačila jedna udalosť, aby mu úplne zmenila život. Aj po dlhých desaťročiach od nej môžeme konštatovať, že i keď pôvodne išlo o trest, nakoniec sa to obrátilo na vydarený osudový krok.

Stávalo sa a stáva sa to aj dnes. Hráči si po vydarenom stretnutí idú sadnúť niekde do kaviarne, plní sebavedomia a energie. Niekto ich začne otravovať či jednoducho podpichovať a ani oni nie sú anjeli...

Došlo síce k takmer nevinnej šarvátke, menšej strkanici, ale na nešťastie so zahraničným turistom. V tých časoch ich u nás bolo ako šafranu a predstavovali dôležitý zdroj valút pre štátnu pokladnicu.

Celá záležitosť nakoniec skončila v rukách vedenia Slovana a to muselo niekoho potrestať. Odniesol si to najmladší z celej partie. Ortieľ znel: Odchod do Košíc, konkrétne do Čermeľa.