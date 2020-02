Poslanec Košíc odstúpil a už otvorene hovorí: Primátor sa bojí dvoch ľudí

Burdigu šokovalo, čo Polaček povedal vo volebnú noc.

26. feb 2020 o 0:00 Peter Jabrik

V boji s EEI bol neprehliadnuteľný. Mal výrazný podiel na krachu Smeru v košickej komunálnej politike. Volebnou cestou do lavice mestského poslanca odprevadil ku primátorskému kreslu Jaroslava Polačeka (nezávislý). Podporu vedeniu mesta nečakane rýchlo prehlušil nekompromisnou kritikou. Zo svojho štvorročného mandátu stihol ukrojiť iba 14 mesiacov. Vzdal sa ho. Henrich Burdiga.

Ako sa cítite niekoľko dní po zložení poslaneckého mandátu v mestskom zastupiteľstve? Neľutujete to?

- Určite nie, keďže rozhodnutie vo mne zrelo dlho. Čo ma od toho doteraz odrádzalo, bolo, či to nebudú moji voliči vnímať ako predčasnú rezignáciu. Kandidoval som s tým, že budeme meniť veci k lepšiemu. Keď som po roku zistil, a mám na to niekoľko desiatok dôvodov, že sa nedokážeme pri plnení sľubov posunúť, tak odstúpiť nie je zbabelosť, ale korektnosť voči Košičanom, lebo tam predsa nemám čo hľadať, ak niekto blokuje ich naplnenie. To som tam mal sedieť ďalšie tri roky a vstupovať do ďalších neodvratných konfrontácií s primátorom? To by vnímal opäť len ako osobné útoky a nikam by to neviedlo.

Nebude sa dívať verejnosť na vašich kolegov tak, že oni charakter nemajú, keď zostávajú?

- Padla aj otázka: „Ty odídeš a ako sa budú ľudia pozerať na nás? Že nám neprekáža, čo sa tu deje?“ Som však trochu v inej pozícii, lebo som bol tvárou aktivistov a súčasná stagnácia mesta je zákonite spájaná so mnou. Ľudia mi to dávajú jasne najavo a opakovane sa ma pýtajú, napríklad: „Dostal si Polačeka na post primátora, tak prečo s tým niečo nerobíš? Takto to ďalej fungovať nemôže.“ Za posledného pol roka ich boli stovky, ba až tisíce. Takýto stav sme naozaj nechceli. Upresním, že Polačeka som tam nedostal ja, ale áno, asi som k tomu značne prispel.

Rozdiel je aj v tom, že mnohí z mojich kolegov majú dlhodobé politické ambície. Mňa politika nebaví a nechápem ľudí, ktorí hovoria, že ich áno. Chcel som len urobiť niečo reálne v prospech Košičanov, čo som im sľúbil. Slovo robí chlapa, má ho dodržať. Keďže to v tejto chvíli nie je možné, odchádzam. To však neznamená, že by mali odísť všetci aktivisti.

„Polačekovi sa úplne rozpadla podpora. Bolo to jeho fiasko“

Mohol by byť váš poslanecký koniec akýmsi mementom, apelom či impulzom, aby sa vzťahy medzi vedením mesta a aktivistami normalizovali?

- Na poslednom mestskom zastupiteľstve sa primátorovi Polačekovi úplne rozpadla podpora. Bolo to jeho fiasko, výsledok jeho vedenia. Ak by si po tomto predsa len dokázal vstúpiť do svedomia a napomohlo by tomu aj to, že som položil mandát, tak by som to mohol považovať za pozitívum. Upozorňovali ho všetci naprieč oboma poslaneckými klubmi, že s nami musí prerokovať zásadné veci vopred, nie zámerne ich predkladať na zastupiteľstvo na poslednú chvíľu, keď už poslanci nemajú čas naštudovať si materiály. Začali sa proti tomu stále viac a viac ohradzovať, až to teraz vyvrcholilo, že mu neprešiel kopec vecí. Už pred voľbami vyjadrili aktivisti Polačekovi podporu podmienečne, nebola teda bezvýhradná. Mala trvať, kým sa budú robiť veci, ktoré sme sľúbili občanom. A keď to tak nebude, podporu stratí. Žiaľ, toto sa stalo. Dospelo to až do jeho ničím nepodloženej podozrievavosti a despotizmu pri riadení mesta, čo je neakceptovateľné.

Na vami uvoľnený poslanecký mandát má nárok ako prvý náhradník za váš volebný obvod č. 8 Juraj Tobák, ktorý s aktivistami pred voľbami spolupracoval. Odišli by ste, aj keby vás mal v zastupiteľstve vystriedať napríklad nominant Smeru?

- Bolo by to nesmierne ťažké, lebo som od srdca antismerák. Za pánom Tobákom sú pod čiarou práve Tibor Bacsó (exŠport do Košíc a na Východ) a Jaroslav Kaifer (Smer). Rozhodnutie skončiť nebolo bez rozmyslu, že kašlem na to a nech sa deje, čo sa deje. S pánom Tobákom sme o tom vopred hovorili. Prisľúbil mi, že na 99,99 percenta si po mne uvoľnený mandát uplatní. Keby to neurobil, dosť zásadne by to ovplyvnilo moje zotrvanie. Nedokázal by som sa stotožniť s tým, že niekto z tých, proti ktorým som bojoval, by sa tam dostal len preto, že ja som odstúpil. Toto by už bolo voči voličom naozaj nekorektné, lebo ma volili aj pre boj proti Smeru.

Rozvrátili ste zdanlivo neotrasiteľnú vládu Smeru v Košiciach a zásadne ste prispeli k prepísaniu politickej mapy mesta, hoci ste nemali v rukách žiadnu reálnu moc. Keď ste získali naozaj silný mandát poslanca a spolu s kolegami veľký vplyv, nedokázali ste podľa vlastných slov presadiť prospešné veci. Nie je to paradox?

- Je. Na druhej strane je to veľká „šikovnosť“ primátora. Spôsobom rozdeľuj a panuj i veľmi intenzívnou prácou spolu s viceprimátorom Marcelom Gibódom rozvrátili klub Košickí aktivisti a nezávislí (KAN), z ktorého odišlo päť poslancov. Oslabila sa jeho pozícia a logicky i moja. Pán primátor si však neuvedomil, že aj klub Fungujúce Košice pochopil, aký to má negatívny dosah na fungovanie celej, nazvime to koalície, ktorá ho dovtedy podporovala. Korunu tomu nasadil Gibóda na jednom stretnutí, kde odznela jeho veta: „Môžem je..ť celé Košice. To bol asi moment začiatku rozpadu podpory pre vedenie mesta na terajšom zastupiteľstve. Potom nasledovalo vyslovene paranoidné a nepriateľské zasadanie Správnej rady Mestskej karty v réžii Gibódu, po ktorom odstúpili z orgánov karty poslanci Ladislav Strojný a Ladislav Lörinc a ja som avizoval, že skončím ako riaditeľ.

Rozvrat je jednoducho asi špecialitou dvojice Polaček – Gibóda. Nikdy neprekročili svoj tieň. Stále zostávajú bojovníkmi spred volieb a myslia si, že im chcú všetci zle. Naozaj, nikdy nikto z nás nechcel ísť proti nim. Vždy nám išlo o vecnú argumentáciu. Primátor a viceprimátor nemajú len bojovať, ale hlavne prinášať konštruktívne riešenia, riadiť mesto, komunikovať a uchádzať sa o podporu. Oni nič z toho nerobia. Toto im vyčíta veľká časť poslancov. A istá časť čuší. A vie, prečo...