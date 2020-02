Za reči o bombe v autobuse dostal polročné väzenie

Opitý Košičan vystrašil vodiča aj cestujúcich.

26. feb 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Keď sa doteraz košické súdy zaoberali prípadom prečinu šírenia poplašnej správy, obvykle bol obvineným niekto, kto chcel zmariť nejaké pojednávanie alebo si evakuáciou budovy súdov z jej zamestnancov vystrelil.

Minulý týždeň sa však pred sudcu Okresného súdu Košice II posadil 52-ročný muž, ktorý nikam nevolal, no bezpečnostné zložky boli kvôli nemu aj tak v pohotovosti.

Nafúkal 2,13 promile

Košičan Peter Š. bombou vystrašil vodiča a cestujúcich v prímestskom autobuse spoločnosti Eurobus.

Podľa znenia obvinenia minulú stredu okolo 11.20 hod. počas jazdy autobusu po Železiarenskej ulici v Šaci kričal, že v autobuse je bomba.

Spôsobil tak nebezpečenstvo vážneho znepokojenia vodiča i cestujúcich.

Vodič síce na mužovi videl, že je pod vplyvom alkoholu, ale radšej zavolal na políciu.

Tá neskôr aj za pomoci psa, vycvičeného na vyhľadávanie výbušnín, autobus prehľadala a žiadnu bombu nenašla.

Peter, ktorého policajti zadržali, nafúkal 2,13 promile alkoholu.

Skončil v cele policajného zadržania a po vytriezvení bol obvinený z prečinu šírenia poplašnej správy.

Alkohol mu vymazal pamäť

Keď mal Peter svoje konanie vysvetliť, vyhovoril sa na alkohol a z neho vyplývajúcu stratu pamäti.

„V ten deň som si kúpil pol litra pálenky, popíjal som a ani neviem, čom som kde hovoril a kde všade som bol. A neviem ani to, na ktorej zastávke som do toho autobusu nastúpil. Viem, že som chcel ísť do Veľkej Idy, no čo sa dialo po ceste v autobuse, si nepamätám. Neviem ani, čo som vravel šoférovi autobusu. Pamätám si až to, ako ma na zastávke v Šaci začali kontrolovať policajti a že ma potom vzali na ich oddelenie," vypovedal Peter krátko po vytriezvení.