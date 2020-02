Vo Veľkej Ide nezaregistrovali do komisií zástupcov dvoch strán. Nedostali mail

Starosta: Došlo k výpadku servera.

26. feb 2020 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. V obci Veľká Ida v okrese Košice-okolie riešia problém súvisiaci s obsadením okrskových volebných komisií počas parlamentných volieb.

Strany KDH a Sme rodina poslali elektronicky na obecnú e-mailovú adresu zoznam členov do troch okrskových komisií. Urobili tak v termíne do 8. januára 2020 tak, ako to ukladá zákon.

Napriek tomu však na sľub člena okrskovej komisie neboli prizvaní.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie sa pritom doručuje listom alebo elektronicky primátorovi alebo starostovi.

Obec však tvrdí, že žiadne nominácie nedostala.

Bývalý starosta: Museli ich dostať

Pred niekoľkými dňami sa dozvedeli, že obec ich nominácie elektronicky nedostala a nominanti týchto strán teda v komisiách nebudú.

Bývalý starosta Veľkej Idy a člen KDH Július Beluscsák vyhlásil, že je to minimálne neštandardné.

„Minulý týždeň ma kontaktovali navrhovaní členovia okrskových komisií s tým, že sa blížia voľby a nikto ich nevolal na zloženie sľubu. Overoval som si u okresného predsedu KDH v okrese Košice-okolie Štefana Markoviča, kedy poslal e-mail s návrhmi členov. Uviedol, že 3. januára 2020. Teda v lehote. Na obecnom úrade však tvrdili, že žiaden mail nedostali. Problém sa týka KDH a Sme rodina, za tieto dve strany sa nedostali členovia do komisií,“ vysvetlil.

Tvrdí, že nie je reálne, aby e-mail, a ešte k tomu poslaný z dvoch nezávislých strán, neprešiel.

„Museli ho dostať, jedine, že by ho hodilo do spamu. Tam by však mal byť. Priznám, nerozumiem, čo je za tým, vyhovárajú sa, že mail nedostali. Treba to riešiť, toto sa môže stať aj pri komunálnych voľbách,“ uzavrel Beluscsák.

Má doklad o zaslaní e-mailu

Okresný predseda KDH pre Košice-okolie Štefan Markovič nám potvrdil, že návrhy na členov zaslali elektronicky.