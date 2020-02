V Košice Crows na skúške bývalý španielsky juniorský reprezentant

Fabišík: Zrazu sa objavil v meste.

26. feb 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hádzanári Košice Crows sa po odchodoch troch skúsených opôr – Patrik Hruščák, Tomáš Urban a Erik Ľoch začali obzerať po náhrade.

Na skúšku berú dvoch hráčov – Lukáša Vasiľa a španielskeho legionára, ktorý hrával za juniorskú reprezentáciu.

Košičania už v piatok cestujú na ihrisko tabuľkového suseda z Považskej Bystrice, na ktorého strácajú štyri body.

Zverenci trénera Radoslava Antla majú už takmer istú účasť v play-off, do ktorého postúpia prvé štyri tímy po nadstavbovej časti.

Lanária ďalších dvoch

Káder košických hádzanárov by sa mal rozšíriť o trojicu a možno až štvoricu hráčov, ktorí budú zatiaľ v skúšobnej lehote.

„Jedným z hráčov, ktorých sme sa rozhodli vyskúšať je bývalý španielsky juniorský reprezentant. Ide o talentovaného chlapca, ktorý je navyše ľavákom. Sme veľmi zvedaví, či sa mu podarí zapadnúť do tímu a ako mu to u nás pôjde. Druhým hráčom je Lukáš Vasiľ a s ďalšími ešte rokujeme. Jeden je z Michaloviec a druhý je bývalý košický hádzanár. Ich mená prezradíme, keď dospeje k dohode,“ povedal prezident Crows Filip Fabišík.

K španielskemu legionárovi prišli Košičania len náhodou.

„V Košiciach je momentálne kvôli štúdiu. Chce sa však aj naďalej venovať hádzanej, ktorú hráva od detstva. Pre nás je to potešujúca správa, že sa zrazu v meste objaví kvalitný zahraničný hráč. Má skúsenosti aj zo španielskej ligy, tak verím, že pre nás bude platnou posilou,“ uviedol Fabišík.

Shejbal zvládol záskok za Antla

V nadstavbe majú zatiaľ Košičania na konte dve víťazstvá a jednu prehru na pôde úradujúceho majstra.

„Teší ma, že sme dokázali aj bez skúsených opôr zvíťaziť doma nad Novými Zámkami a dokonca aj v Šali, kde to čakal asi málokto. Momentálne to už vyzerá, že na 99 percent, by sme mali postúpiť do play-off, čo je pre nováčika v extralige fantastický úspech. V Prešove sme naposledy neodohrali veľmi dobrý prvý polčas. Druhý sme ale vyhrali 17:15, čo je neľahká úloha a chlapcom za to patrí všetka česť,“ skonštatoval Fabišík.

Košickí hádzanári sa na ihrisku Tatrana navyše museli zaobísť bez svojho trénera, ktorého nahradil Jiří Shejbal.

„Rado Antl bol na svadbe svojej sestry. V klube máme pravidlo, že rodina je na prvom mieste, navyše pokiaľ ide o tak významné udalosti. Taktovku prebral Jiří Shejbal, ktorý nás dostal do extraligy a zjavne to zvládol, keďže sme v Prešove prehrali menej ako Považská Bystrica. Vynikajúci výkon a je vidno, že nič zo svojho remesla nezabudol,“ pousmial sa Fabišík.

Košickí hádzanári podávajú pomocnú ruku Príbeh štyroch detí – Riško, Alex, Amélia, Alexej, ktoré trpia chorobou spinálna svalová atrofia (SMA1) obletel celé Slovensko. Detičky potrebujú, aby im bol najneskôr do ich druhých narodenín podaný najdrahší liek na svete Zolgensma, ktorého cena je vyše 2 milióny dolárov (1,9 milióna eur). Zbierku pre deti podporujú mnohé osobnosti kultúrneho i spoločenského diania. Pomocnú ruku podávajú aj športovci, medzi ktorými nechýbajú ani hádzanári Košice Crows. „V Košiciach vznikla nezisková organizácia, ktorej cieľom je pomôcť vyzbierať dostatočnú sumu pre všetky štyri deti. Potrebné informácie k iniciatíve je možné si pozrieť na stránke konajme.sk. Zároveň už tento piatok sa v našej hale Slavomíra Šipoša uskutoční koncert, z ktorého polovica výťažku poputuje spomínanej organizácii na pomoc všetkým štyrom deťom. V pláne máme aj ďalšie akcie, aby sa celá suma vyzbierala čo najrýchlejšie, keďže každé jedno dieťa má obmedzený čas, dokedy môžu liek prijať,“ povedal prezident Košice Crows Filip Fabišík. (pf)