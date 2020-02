Primátor Košíc: Vedenie Steel Arény pripravilo mesto o kvalifikáciu

Reakcie bývalých hokejistov

Informáciu o tom, že olympijská kvalifikácia sa neuskutoční v Košiciach, ale v Bratislave, sa dozvedel bývalý slovenský reprezentant a košický rodák Rastislav Staňa priamo od nás.

„Je to pre mňa osobne prekvapivá správa a trochu ťažšie sa mi k tomu vyjadruje, keďže nemám úplné detaily, prečo to napokon padlo. Keď si ale spomeniem na nedávne MS, na ktorých vytvorili diváci v Steel Aréne vynikajúcu atmosféru a naša reprezentácia v Košiciach predvádzala dobré výkony, tak si myslím, že by sa sem radi vrátili. Určite by mohli čerpať z pozitívnych emócií, ktoré tu zažili,“ povedal Staňa.

Držiteľ zlatej medaily z MS z Göteborgu však nezatracuje ani Bratislavu ako dejisko kvalifikácie.

„Myslím si, že aj v Bratislave dokážu ľudia vytvoriť fantastickú atmosféru. Výhodou je, že sa na tribúny vojde viac divákov ako v Košiciach. Uvidíme, ako to celé dopadne.“

Ďalší bývalý reprezentant a dlhoročný hráč Košíc Igor Liba zaujal k vzniknutej situácii jednoznačný postoj.

„Vieme, že Košice vždy dokážu zvládnuť podobné podujatia, čo sa ukázalo aj na MS. Na tom, že sa kvalifikácia bude konať v Bratislave, ale už zrejme nič nezmeníme. Mali sme však hrať lepší hokej, aby žiadna kvalifikácia pre nás nebola potrebná a bol by pokoj. Teraz je nad tým už zbytočné polemizovať. Viem, že v skupine máme aj Rakúšanov, takže Bratislava môže argumentovať aj tým. Ako som už ale spomínal, je potrebné robiť všetko preto, aby hokej napredoval a my sme žiadne kvalifikácie hrať nemuseli,“ uviedol Liba.