Košickí hokejisti doma vyzvú majstra. Bortňák: Hrá sa o veľa

Oceliari chcú ponaháňať Slovan aj Banskú Bystricu.

28. feb 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice privítajú v piatok od 18. hod. na domácom ľade v 3. kole nadstavbovej časti Tipsport ligy úradujúceho majstra z Banskej Bystrice.

Oceliari si v predošlom dueli poradili so Zvolenom na jeho ľade 5:2 a udržali si šancu na lepšie umiestnenie pred play-off.

Na druhý Slovan strácajú zverenci trénera Draisaitla aktuálne štyri body.

Do Bratislavy cestujú košickí hokejisti v nedeľu.

Prioritou je, aby hrali svoj systém

Šláger kola, ktorý obstarajú Košičania a Banskobystričania by mal patriť medzi ozdoby nadstavbovej časti.

„Všetci v tíme sa už na zápas tešíme. Tieto duely sú vždy zaujímavé a hrá sa v nich o veľa, keďže ide o umiestnenie do play-off. Chceli by sme sa v tabuľke posunúť nahor, ale pre nás je prioritou hrať náš systém. Do vyraďovacej fázy chceme ísť s hokejom, o ktorý sa snažíme celú sezónu,“ povedal košický útočník Dalibor Bortňák.

Rodák z Prešova odohral práve v drese Banskej Bystrice v minulosti dva a pol sezóny a získal dva majstrovské tituly.

Súboje proti baranom však nijak špecificky nevníma.

„Už som proti nim odohral veľa zápasov aj v tejto sezóne. Snažím sa teraz odviesť maximum práce pre Košice, aby sme boli úspešní. Samozrejme v Bystrici mám zopár kamarátov, ale vnímam ich ako každého iného súpera,“ skonštatoval Bortňák.

Do mužstva zapadol svojou rolou

Svoj návrat do metropoly východu, kde už pôsobil v sezóne 2015/16, vníma pozitívne.

V tíme má odlišné úlohy než pravidelne zbierať kvantum bodov.

„Keď som tu hral pred rokmi, bol som ešte mladý a veľa som toho za sebou nemal. Teraz už je to o niečom inom. V lige som už odohral dosť a mám aj viac priestoru na ľade. Do tímu som zapadol so svojou rolou. Máme to teraz dobre rozbehnuté a neostáva nám nič iné, len tvrdo pracovať a ja verím, že urobíme dobrý výsledok v tejto sezóne.“

V predchádzajúcom kole si Košičania domov priviezli tri body po výhre nad Zvolenom, ku ktorej prispel gólom aj Bortňák.

„Hrali sme bez nášho najlepšieho strelca Marcela Haščáka. Hral sa typický play-off hokej a my môžeme byť radi, že sme dokázali vyhrať aj vďaka niektorým upracovaným gólom. Ja som tam išiel jeden na jedného a vyšla mi kľučka na obrancu, ktorého som si obhodil. Následne som v páde chcel poslať puk pred bránku a akosi sa to tam poodrážalo a skončilo to až v bráne. Bol to šťastný gól, ale som za neho rád.“