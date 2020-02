Na slovenských letiskách budú cestujúcim merať teplotu

Nariadenie vyplynulo zo zasadnutia Bezpečnostnej rady.

28. feb 2020 o 12:46 Daniela Marcinová

KOŠICE. Na medzinárodných letiskách na Slovensku budú zamestnanci Úradu verejného zdravotníctva od piatka kontrolovať zdravotný stav cestujúcich.

Nariadil to Útvar vedúceho hygienika Ministerstva dopravy a výstavby po štvrtkovom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR.

Na základe tohto rozhodnutia bude meraná telesná teplota tých, ktorí na Slovensko priletia z iných krajín.

Informovala o tom hovorkyňa košického letiska Karolína Linhartová.

Nariadenie sa týka letísk v Bratislave, Poprade a v Košiciach.

Treba vyplniť aj dotazník

Podľa slov hovorkyne bude každý cestujúci prilietajúci do Košíc musieť ešte na palube lietadla vyplniť dotazník predložený palubným personálom.

V prípade potreby tak na základe vpísaných informácií bude možné dotknutú osobu vyhľadať.

Podľa hlavného hygienika Jána Mikasa v prípade, že na palube lietadla bude identifikovaný človek so symptómami podobnými ochoreniu COVID-19 (nový koronavírus, pozn. red.), bude okamžite po prílete odvezený špeciálnou sanitkou na izoláciu na infekčné oddelenia do nemocnice.

Ako povedal, na Slovensku koronavírus zatiaľ potvrdený nebol.

Vzhľadom na jeho výskyt v okolitých európskych krajinách (Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko či Veľká Británia) je však nutné pripraviť sa na to, že sa prípady nákazy môžu vyskytnúť aj na Slovensku.

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR situáciu pozorne sledujú a v prípade potreby sú pripravené aj v spolupráci s ďalšími rezortmi pristúpiť k potrebným opatreniam.

Vlastné bezpečnostné postupy

Na riešenie krízových situácií súvisiacich s nákazou je pripravené aj košické letisko.

„Medzinárodné letisko v Košiciach má stanovený postup pri podozrení na zhoršenie sa zdravotného stavu osoby na palube lietadla v Núdzovom pláne letiska Košice. Na základe oznámenia posádky lietadla o zhoršení zdravotného stavu osoby/osôb na palube lietadla, alebo požiadavky na pristátie lietadla na letisku Košice, by bol spustený vyrozumievací proces, počas ktorého by boli o situácii vyrozumené záchranné, bezpečnostné, prevádzkové zložky letiska Košice a zložky integrovaného záchranného systému a postupovalo by sa podľa núdzového plánu. Na letisku Košice sa nachádza infekčná miestnosť a taktiež stojisko pre lietadlá pripravené na krízové situácie," uviedla Linhartová.

Odporúčania pre ľudí zo zasiahnutých oblastí

Úrad verejného zdravotníctva odporúča ľuďom prichádzajúcim z oblastí zasiahnutými koronavírusom, aby si kontrolovali telesnú teplotu ešte 14 dní po návrate, dbali na dôkladnú hygienu rúk a kašľali a kýchali do papierových vreckoviek.

Takisto odporúča dezinfikovať povrchy v domácnosti a obmedzovať pohyb na miestach s vyšším počtom ľudí.

V prípade, že sa do dvoch týždňov objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, treba ihneď kontaktovať lekára alebo pohotovosť.

Ľudia, ktorí majú podozrenie na možnú nákazu, môžu zostať v dobrovoľnej dvojtýždňovej karanténe.