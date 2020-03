Bytovka mala na pokutách zaplatiť firme viac ako za obnovu. Súd potvrdil prieťahy

Verdikt o vysokých sankciách krajský súd zrušil.

6. mar 2020 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Traumatizujúci nekonečný príbeh, ktorý sa môže navyše každým dňom predražiť – takto dramaticky vnímajú vlastníci bytov na Baltickej 5 až 8 v Košiciach spor so stavebnou firmou Wavex-IZ, ktorá im pred 11 rokmi zatepľovala bytovku.

Projekt rekonštrukcie mal stáť niečo vyše 390-tisíc eur, pričom správca domu, Prvá košická správcovská (PKS), nevyplatila stavebnej firme posledné dve faktúry spolu vo výške viac ako 78-tisíc.

Konateľ PKS Michal Osifčin zdôvodňoval toto rozhodnutie tým, že zhotoviteľ realizoval dielo v rozpore s platnou projektovou dokumentáciou a stavebným povolením.

Naopak, stavebná firma tvrdila, že správca o zmenách v projekte vedel, a dokonca ich mal sám iniciovať, nakoľko mal mať záujem znížiť náklady.

Neskôr žiadali obyvatelia, aby správca faktúry stavbárom preplatil, lenže peniaze z úveru sa už čerpať nedali, takže nebolo z čoho.

Dôchodca: Ako sme sa my previnili?

„Celý spor skončil na súde. Najprv bol žalovaný náš správca, no neskôr sa obe spoločnosti dohodli, že žalovanými by sme mali byť my, majitelia bytov. Nech mi niekto vysvetlí, akým spôsobom som sa ja – fyzická osoba - previnil, keď som nemal na túto vec žiaden dosah. Veď banka ma nechcela informovať ani len o výške zostatku na spoločnom účte, z ktorého sa čerpali prostriedky na zateplenie,“ posťažoval sa hneď na úvod obyvateľ bytovky Štefan Pacovský.