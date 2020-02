Tretiu futbalovú ligu čaká reorganizácia, ovplyvní to aj nižšie súťaže

Známy je už kľúč, tímov z východu bude desať.

28. feb 2020 o 15:00 Daniel Dedina

Tímy z východu Slovenska budú po novom hrať v tretej lige aj so stredoslovenskými účastníkmi.(Zdroj: Viktor Zamborský)

KOŠICE. Jedným zo zásadných bodov piatkovej konferencie Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Senci bolo schválenie reorganizácie tretej ligy.

Počnúc ročníkom 2021/22 bude fungovať len v dvoch skupinách, Východ a Západ.

Tento krok, o ktorom sa v kuloároch hovorilo už dlhšie, bude mať dopad aj na nižšie súťaže.

Viac v rozhovore pre Korzár prezradil Richard Havrilla, viceprezident SFZ a zároveň predseda Východoslovenského futbalového zväzu.

Čo vás viedlo k reorganizácii tretej ligy?

„Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik a technické oddelenie prišli s návrhom reorganizácie tretích líg pred viac ako rokom. V súčasnosti máme štyri treťoligové skupiny - Bratislava, Západ, Stred a Východ - z ktorých víťazi priamo postupujú do celoštátnej druhej ligy. Ak sú štyria postupujúci, znamená to, že z druhej ligy musia štyri tímy vypadnúť. Práve to je jeden z dôvodov reorganizácie. Aby z druhej ligy, ktorá je 16-členná, vypadávali len dvaja účastníci.“

Aké sú ďalšie dôvody?

„Zvýšenie kvality úrovne tretej ligy, ktorá by znamenala dôležitý medzistupeň pre mladých hráčov na ich postupné uplatnenie sa v seniorskom futbale. Zároveň sa tým zvýši kvalita stretnutí.“

Aký bude kľúč pre obsadenie novovytvorenej III. ligy Východ?