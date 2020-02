Košičania doma v šlágri nestačili na majstra

Oceliari podľahli Banskej Bystrici 2:3.

28. feb 2020 o 20:25 (aktualizované 28. feb 2020 o 21:03) TASR

KOŠICE. V šlágri 3. kola nadstavbovej časti hokejovej Tipsport ligy privítali v Košiciach úradujúceho majstra z Banskej Bystrice.

Domáci po väčšinu zápasu ťahali za kratší koniec a po prehre nevyužili šqncu priblížiť sa Slovanu na druhej priečke.

Košice vyrovnali v presilovke

Od úvodu sa hral rýchly hokej a na domácich bola viditeľná snaha o úvodný gól.

Viackrát sa dostali do pásma súpera, ale defenzíva hostí vytláčala Košičanov mimo výhodných streleckých pozícií.

Nádejná situácia domácich prišla v 14. minúte v prečíslení dvoch proti jednému, Bortňák však namiesto strely zvolil prihrávku na obsadeného Faitha.

Do vedenia išli hostia, keď v 16. minúte Mlynarovič so zakončujúcim Šoltésom využili nepozornosť košickej obrany po buly pred vlastným brankárom - 0:1.

Košičania však vyrovnali ešte v 1. tretine, keď Bortňák zblízka zakončil presilovkovú kombináciu - 1:1.

Dva údery

Strelecky aktívny center tretej košickej formácie mohol pridať aj druhý gól domácich, sľubnú šancu v oslabení v 22. minúte však nevyužil.

V pokračujúcej početnej výhode hostia vytvorili tlak na Košarišťanovu bránku, ten však zmaril pokusy Šoltésa i Hričinu.

V 26. minúte bol však prikrátky na pohotovú strelu Cardwella, ktorý strelil svoj prvý gól v sezóne - 1:2.

Hostia mali hru vo svojej réžii, Košičanov držali na dištanc a Beskorowany riešil v 2. tretine iba minimum zložitých situácií.

Hostia v 34. minúte potvrdili, že presilovky sú ich veľkou zbraňou a vylúčenie Skokana potrestal už po 13 sekundách Mlynarovič - 1:3.

Snaha o vyrovnanie bola márna

Tretia tretina bola najmä o snahe Košičanov o kontaktný gól. Hostia hrozili najmä z brejkov, pozornou defenzívou v obrannom pásme dlho držali dvojgólový náskok.

Ten sa nezmenil ani po 50. minúte, keď Milý v nádejnej pozícii neprekvapil Beskorowanyho. To sa však domácim podarilo v presilovke v 53. minúte, keď strelu Michalčina tečoval Klhůfek - 2:3.

Krátko na to mohli domáci vyrovnať, keď v oslabení unikla dvojica Rapáč - Bortňák, ale druhý menovaný neuspel.

V záverečnej päťminútovke sa hral atraktívny hokej. Pri ofenzívnych snahách domácich sa do prečíslení dostávali aj hostia, hra sa prelievala z jednej strany na druhú.

Vyrovnať mohol Skokan v 57. minúte, ale Beskorowany rýchlo zasiahol ľavým betónom.

Košičania v závere skúsili aj hru bez brankára, ale gól už diváci nevideli.

Hlasy po zápase

Peter Draisaitl, tréner HC Košice: "Tri inkasované góly boli brániteľné. Bolo to tesné a o detailoch, preto je škoda, že padli z takých situácií. My môžeme byť spokojní s treťou tretinou, pred ktorou sme strácali dva góly. Dotiahli sme sa na rozdiel jedného a pokojne mohol padnúť aj ďalší. Hráči tvrdo pracovali do posledného momentu. Proti nám stál súper, ktorý hral veľa finále za sebou a v ťažkých zápasoch si vie zachovať pokoj. My sme v niektorých situáciách trochu naivní. Na detailoch ešte musíme zapracovať."

Dan Ceman, tréner HC ď05 iClinic Banská Bystrica: "V prvých 10 minútach sme mali asi nohy ešte v autobuse, na strely sme prehrávali 0:6. Mali sme šťastie, že prvá tretina skončila iba 1:1. Potom sme sa rozhýbali, lepšie sme forčekovali. V druhej sme zahrali výrazne lepšie. Celkovo som rád za výsledok, ktorý sme dosiahli."

Štatistika HC Košice – HC 05 iClinic Banská Bystrica 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) Góly: 20. Bortňák (Klhůfek, Chovan), 53. Klhůfek (Michalčin, Chovan) - 16. Šoltés (Mlynarovič), 26. Cardwell (Mlynarovič, Stupka), 34. Mlynarovič (Hickmott, Jääskeläinen). Rozhodovali: Orolin, Rencz - Soltész (obaja Maď.), Kacej, vylúčení: 5:3 na 2 min.,presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 4 473 divákov. HC Košice: Košarišťan - Pavlin, Koch, Čížek, Ružička, Michalčin, Zeleňák, Bučko - Paršin, Klhufek, Sukeľ - Rapáč, Skokan, Chovan - Milý, Bortňák, Faith - Suja, Vrábeľ, Jokeľ - Eliáš. HC '05 iClinic Banská Bystrica: Beskorowany - Mihálik, Southorn, Cardwell, Ďatelinka, Maier, Owens, Nemčík - Hohmann, Hickmott, Jääskeläinen - Stupka, Mlynarovič, Šoltés - Hričina, Bartánus, Kriška - Kabáč, Gabor, Fafrák.