Pri inkasovaných góloch sme boli naivní, vraví Draisaitl

Klhůfek: Aj naďalej chceme bojovať o prvé miesto.

29. feb 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice podľahli v treťom kole nadstavbovej časti na domácom ľade úradujúcemu majstrovi z Banskej Bystrice 2:3.

V košickom drese sa gólovo presadil v závere prvej tretiny Dalibor Bortňák, ktorý vyrovnával na 1:1 a Pavel Klhůfek v treťom dejstve znižoval na 2:3.

Za Banskú Bystricu sa presadili dvaja bývalí hráči oceliarov Mlynarovič a Šoltés.

Najbližšie sa domácim priaznivcom predstavia Košičania v utorok, kedy privítajú Trenčín.

Formu chcú načasovať na play-off

Dvoma bodmi sa v stretnutí prezentoval Pavel Klhůfek, ktorý ešte v závere vykresal pre domácich nádej kontaktným gólom.

„Pri hre bez brankára sme dostali málo pukov do priestoru pred súperovu bránu. Bez dobrej strely sa gól dať nedá. Šance sme ale mali, myslím, že to dokonca viselo na vlásku. Z prehry nemôžeme vešať hlavy, ale skôr sa poučiť a zobrať si to, čo bolo dobré,“ uviedol Klhůfek.

Napriek tomu, že líder súťaže sa Košičanom v tabuľke vzdialil, koncentrujú sa na nadchádzajúce duely.

„Samozrejme aj naďalej chceme bojovať o prvé miesto, ale dôležité bude, aby sa chlapci dali zdravotne do poriadku. Musíme zapracovať na tom, aby sme hrali celých 60 minút náš hokej a verím, že sa nám podarí načasovať ideálnu formu na play-off,“ povedal Klhůfek.

Nadviazal na vydarené play-off

Po zápase vyzdvihol košický tréner kvalitu Banskej Bystrice.

„Majú odohraných veľmi veľa ťažkých zápasov v play-off, keďže boli päťkrát vo finále a trikrát získali titul. Na ich hre je vidieť rutinu a pokoj, nás takýto vývoj a progres ešte len čaká. My sme boli pri inkasovaných góloch trochu naivní a pokiaľ sa chceme dostať raz do pozície v akej sa nachádza Banská Bystrica, je to predovšetkým o mentalite a zároveň potrebujeme zapracovať na detailoch,“ skonštatoval Draisaitl.

Gólom a dvoma asistenciami sa na víťazstve hostí podieľal Samuel Mlynarovič.

„Priznám sa, že som sa do Košíc celkom tešil. Vedel som, že vlani mi tu vyšlo play-off ešte v drese Popradu. Zdá sa, že som na to nadviazal, za čom vďačný. Dôležité je, že sme Košiciam odskočili o ďalšie tri body,“ povedal Mlynarovič, ktorý v drese oceliarov v minulosti odohral dve sezóny. Ďalším bývalým Košičanom, ktorý sa v zápase presadil, bol Dávid Šoltés.

„Práve pred začiatkom duelu sme sa obzerali v šatni a uvedomili sme si, že viacerí z nás hrali v minulosti práve za Košice. Vedeniu sme ukázali, že nás tu nechceli, v Bystrici áno a podarilo sa nám vyhrať,“ uviedol Mlynarovič.