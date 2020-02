Sahajda uloží trofej na bezpečné miesto, lebo ju musí vrátiť

Koniar: Potrebujeme udržať osobnosti

„Teší nás, že sála bola zaplnená do posledného miesta. Skutočnými legendami, ktoré preslávili Košice, ale zastúpenie mali aj nové športy, hokejbal, inline či tanečný šport. Je to trend na celom svete, ktorému sa zrejme nevyhneme, aj keď by sme možno radi videli viac plavcov, gymnastov alebo atlétov. Vďaka za to, že máme takých športovcov, akých máme a verím, že ich to povzbudilo do prípravy. Mnohých aj smerom k olympiáde v Tokiu,“ povedal za organizačný štáb ankety ŠOK Branislav Koniar.

Dvadsiatku laureátov vyberali podľa jeho slov z databázy zhruba 200 športovcov.

Je v nej teda ešte dostatok adeptov na zisk ocenení pre ďalšie ročníky?

„Verím, že najmä mladé nádeje sa postupne budú pridávať. V minulosti boli medzi nimi mená ako dnes už hokejisti NHL Jurčo a Marinčin. Nie je to ale úplne jednoduché. Potrebujeme infraštruktúru, podmienky, a tiež to aby Janka i Danka Velďákové, Zuzka Žirková či Laco Nagy neodišli a ostali v Košiciach. To je podľa mňa hrozba. Potrebujeme udržať veľké osobnosti športu a naliať mládeži trošku optimizmu. Snáď sa blýska na lepšie časy,“ zaželal si na záver Koniar.

