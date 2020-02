Volič v Janíku odišiel s hlasovacími lístkami, hrozí mu pokuta

Incident sa stal v okrese Košice - okolie.

29. feb 2020 o 13:27 TASR

JANÍK. Menší incident zaznamenali počas sobotňajších volieb v obci Janík v okrese Košice - okolie.

Jeden z voličov po vhodení hlasovacieho lístku do volebnej urny odmietol ostatné nepoužité lístky zahodiť do príslušnej schránky a napriek upozorneniam si ich vzal so sebou.

Informoval člen okresnej volebnej komisie Ján Sokol.

"Volič si zvyšné hlasovacie lístky zobral so sebou. Napriek výzvam, aby ich vrátil, sadol do auta a odišiel. Okrsková volebná komisia musí urobiť záznam z tohto incidentu a následne, samozrejme, sa to bude riešiť v priestupkovom konaní," uviedol Sokol.

Za vynesenie hlasovacích lístkov hrozí pokuta v sume 33 eur.

Incident bol podľa člena komisie jediný počas dopoludnia v okrese Košice - okolie, inak voľby prebiehajú v normále.

V okrese je 114 obcí, v ktorých je zriadených spolu 147 volebných okrskov.