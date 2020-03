Košičan Peter Liba chce koniec hazardu na Slovensku a nižšie dane

Nový poslanec má v parlamente smelé plány.

1. mar 2020 o 14:06 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Jediným Košičanom, ktorý si po sobotňajších voľbách v premiére vyskúša parlamentné lavice, je mestský poslanec i poslanec Terasy Peter Liba.

„Nečakali sme až taký dobrý výsledok, ale je to aj záväzok voči voličom. Evidentne chcú zmenu.“

Volebnú noc strávil na západnom Slovensku, no keďže má dva poslanecké mandáty a štyri deti, na rokovania NR SR bude z Košíc dochádzať.

Regulácia hazardu

„Veľmi rád by som sa venoval sociálnym otázkam a bol by som rád, keby sme zakázali hazard na Slovensku, to bude nosná téma. Bol som jeden z prekladateľov zmeny všeobecne záväzného nariadenia na reguláciu hazardu, o ktorom by sa malo rokovať v apríli na mestskom zastupiteľstve. Je to prvý krok, uvidíme, ako sa k tomu postavia poslanci a starostovia, ktorí to nie veľmi vítajú, lebo z toho majú peniaze.“

Hovorí, že ako vládnuca strana sa budú snažiť, aby do Košíc prišli investície.