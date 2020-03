Košický šéf Progresívneho Slovenska: Hlasy nedáme prepočítať

Liberáli sa po neúspechu upierajú na komunálne voľby.

1. mar 2020 o 14:58 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Predseda košickej bunky hnutia Progresívne Slovensko Filip Gaál kandidoval do parlamentných volieb z 82. miesta.

Prekvapivý neúspech bude strana vyhodnocovať v najbližších dňoch.

„Samozrejme, že ma to veľmi mrzí. Myslím si, že sme urobili veľmi veľa pre to, aby sme oslovili voličov. Dali sme do toho veľa energie i sily a sústredili sme sa na to. Nakoniec sa to nepodarilo.“

Finiš nevyšiel

Do poslednej chvíle počas volebnej noci veril v lepšie čísla.

„Bol som pozitívny až do posledných minút, myslel som si, že to skutočne dáme, minimálne tých sedem percent. Niektoré strany mali raketový záver a dokázali osloviť voliča, my sme možno nemali až taký podarený finiš kampane. Aj prieskumy naznačovali iný priebeh, odhady sa stále pohybovali o niekoľko percent vyššie.“