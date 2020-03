Politológ: Z Matoviča rebela sa musí stať štátnik. Ak zlyhá, nahrá extrémistom

Koziak tvrdí, že Fico je Smeru na príťaž.

1. mar 2020 o 16:05 Michal Lendel

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Ak by mal rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied v českej Kutnej Hore Tomáš Koziak jedným slovom charakterizovať výsledky parlamentných volieb na Slovensku, vybral by pre ne označenie – prekvapujúce.

Ak by podľa neho niekto pred niekoľkými týždňami tvrdil, že predpokladal takéto rozloženie síl v kreujúcom sa parlamente, označil by ho za klamára.

Spomedzi neočakávaných výsledkov vybral jednoznačne 25-percentný volebný zisk hnutia OĽaNOIgora Matoviča, pričom dramatickým prekvapením je podľa neho aj neúspech koalície PS/Spolu, ktorá sa do parlamentu nedostala.

„Ešte pred časom sa uvažovalo nad tým, či bude volebný líder tejto koalície Michal Truban dobrým premiérom. Po voľbách sa však dostali do pozície, že zoskupenie nezískalo dostatočný počet hlasov a zostali pred bránami parlamentu. Medzi prekvapenia by som zaradil aj volebný pokles Mariana Kotlebu, nízke čísla strany Andreja Kisku Za ľudí, či to, že KDH ostalo napriek prognózam mimo parlamentu,“ povedal na úvod politológ.

OĽaNO vysalo hlasy konkurentom. Aj Kotlebovi

Za víťazstvom Matoviča bolo podľa neho niekoľko faktorov.