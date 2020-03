Raši medzi najkrúžkovanejšími kandidátmi hodnotí voľby ako neúspech

Chce si počkať na činy kritikov.

1. mar 2020 o 17:37 Michal Lendel

BRATISLAVA/KOŠICE. Dosluhujúci podpredseda vlády SR a niekdajší košický primátor Richard Raši (Smer) sa vo voľbách do Národnej rady zaradil medzi najkrúžkovanejších kandidátov.

Ako štvorka kandidátky Smeru získal od voličov viac ako 154-tisíc preferenčných hlasov, čím sa zaradil na celkovo šieste miesto spomedzi kandidujúcich politikov všetkých zúčastnených strán a hnutí.

Raši predstihol Sakovú

Pred Rašiho sa dostali okrem víťaza Igora Matoviča (OĽaNO – 496-tis.) a jeho straníckych kolegov Petra Pellegriniho (411-tis.) a Roberta Fica (242-tis –obaja Smer) aj Boris Kollár (Sme rodina - 170-tisíc) a Marian Kotleba (ĽSNS – 169-tis.).

Raši, ktorý vystupoval v rámci kampane ako jedna z tvárí „nového" Smeru, dokázal na kandidátke tejto strany preskočiť ministerku vnútra Denisu Sakovú (143-tis.).

„Dovoľte mi za to aj touto cestou voličom poďakovať. Beriem to ako ocenenie mojej doterajšej práce, najmä práce v regiónoch, medzi primátormi, starostami, medzi ľuďmi. Je to pre mňa aj veľký záväzok a ja budem v tejto práci naďalej so všetkým nasadením pokračovať aj ako opozičný politik,“ reagoval Raši pre Korzár.

Voľby vidia ako neúspešné

Podľa Rašiho chcel Smer voľby vyhrať, preto nemôže hodnotiť výsledok ako úspech.

„Na druhej strane však volebný výsledok našej strany zodpovedá predvolebným prieskumom, nebol teda pre nás prekvapením. Myslím však, že sociálna demokracia si zaslúži väčšie zastúpenie v parlamente a z tohto hľadiska máme pred sebou výzvu, ako získať opäť vyššiu dôveru verejnosti,“ uviedol.

Odchádzajúci vicepremiér vidí dôvod súčasného postavenia Smeru v tom, že strana bola terčom neustálych útokov opozície i médií.

„Vláda, ktorej som bol členom, odviedla pre Slovensko kus dobrej práce bez akýchkoľvek káuz, ale v kampani viac zaznievali oveľa staršie témy. Došlo k prirodzenej výmene a tí, čo kritizovali, budú musieť pracovať a tvoriť,“ povedal Raši.

Doplnil, že podľa vyjadrení predsedu víťaznej strany Igora Matoviča sa javí jasná vládna koalícia.

„Dnes je predčasné čokoľvek hodnotiť, rečí sme počuli veľmi veľa, počkáme si na činy,“ uzavrel Raši.