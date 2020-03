Žarnay o neúspechu PS/Spolu: Vypomstilo sa nám delenie funkcií i nafúkanosť

Odchod od matovičovcov neľutuje.

2. mar 2020 o 0:00 Michal Lendel

Žarnay sa po neúspešných voľbách plánuje vrátiť do školstva.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA, KOŠICE. Po štvorročnom pôsobení končí v Národnej rade niekdajší košický učiteľ Oto Žarnay.

Do posledných parlamentných volieb ho na svoju kandidátku postavila koalícia PS/Spolu na 33. miesto.

Progresívcom sa nakoniec nepodarilo uspieť, napriek pozitívnym predvolebným prognózam.

Sedempercentné kvórum, určené pre dvojkoalície, im ušlo o štyri stotiny percenta, alebo 928 hlasov.

Žarnay, ktorý sa stal známym, keď v roku 2013 poukázal na plytvanie verejnými peniazmi za právne služby na košickej obchodnej akadémii, na margo výsledkov volieb vyzdvihol, že po 12 rokoch vlády Smeru zvíťazila konečne opozícia.

„Na druhej strane som sklamaný z výsledku, ktorý dosiahla koalícia PS/Spolu. Mala dobrý program, odborníkov na rôzne rezorty, robila masívnu kampaň, dodržiavala pravidlá pri vytvorení kandidátky ako koalície, čo sa jej stalo osudným, lebo nedosiahla zákonnú sedempercentnú hranicu na vstup do parlamentu,“ netajil sklamanie Žarnay.

Exposlanec o chýbajúcej pokore

Vyjadril tiež presvedčenie, že k ľuďom treba pristupovať s pokorou.

„Nie sebavedomo deklarovať niekoľko mesiacov pred voľbami svoje víťazstvo či rozdeľovať si funkcie vo vláde. Politici by nemali byť prehnane sebavedomí a nafúkaní, ale skromní a pokorní. Tiež nebolo pozitívne vyhraňovať sa voči starým politikom a hrať sa na jedinú možnú alternatívu. Slogan 'Poďme do nich' tiež nevzbudzoval prílišné sympatie,“ nešetril kritikou do vlastných radov.