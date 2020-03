Košičania triumfovali na Slovane, súperovi sa priblížili na dosah

Oceliari otočili duel v druhej tretine.

1. mar 2020 o 20:19 (aktualizované 1. mar 2020 o 20:46) TASR

BRATISLAVA. Šláger dvoch tradičných slovenských klubov a odvekých rivalov videli v 4. kole nadstavby o 1. - 6. miesto hokejovej Tipsport ligy v Bratislave.

Košičania síce prehrávali, ale v druhej tretine zvrátil skóre, poistku pridali v tretej tretine a v závere ešte prikrášlili výsledok do prázdnej brány.

Po prestížnej výhre sú síce stále tretí, ale už len o bod práve za Slovanom.

Slovan otvoril skóre

Šláger začali lepšie domáci, obrana Košíc musela hneď po pár sekundách "hasiť" skrumáž pred svojim brankárom.

Oceliari však potom pohrozili v presilovej hre, Habal si pripísal prvé ťažké zákroky.

Diváci videli v prvej tretine svieži hokej, hra sa minimálne kúskovala, ale na gól si diváci museli počkať do 17. minúty.

Najskôr opečiatkoval konštrukciu Habalovej bránky Jokeľ, vzápätí však napol sieť po Pance Abdulovej krásnej prihrávke a Slovan si odniesol do kabíny tesný náskok.

Zvrat v druhej tretine

Musel ho úpenlivo brániť hneď po prestávke, pretože pred koncom prvého dejstva fauloval Bondra a musel ísť predčasne do kabín.

Dlhú presilovku napokon Košice využili v jej závere, presadil sa Skokan.

Domáci zareagovali individuálnou akciou Abdula, útočník Slovana sa dostal k zakončeniu, ale tesne minul.

Dobrú pozíciu mal aj Koch v 32. minúte, ale ani on nemieril presne. Na ľade potom pribudlo nervozity, najmä domáci hráči zbytočne faulovali a Košičania mali možnosť dvojnásobnej početnej výhody. Po brilantnej kombinácii ju aj využili zásluhou Chovana.

V treťom dejstve sa Slovan opäť nevyhol faulom a pykal. Bortňák šikovne tečoval strelu Čížka a hostia viedli už o dva góly.

Slovan sa potom snažil o kontaktný gól, tréner Roman Stantien odvolal dve a pol minúty pred koncom z bránky Habala, tento risk však nevyšiel.

Triumf hostí pečatil 95 sekúnd pred koncom do prázdnej bránky Bortňák.

Hlasy po zápase

Peter Draisaitl, tréner Košíc: "Oba tímy chceli vyhrať, my si toto víťazstvo vážime. Neboli dnes na ľade plné zostavy, takže sme spokojní. My sme hrali so šiestimi obrancami, hrali veľmi solídne, podržal nás aj brankár Škorvánek. Sme radi, že sme v Bratislave dokázali zvíťaziť po výprasku, ktorý sme tu utŕžili predtým."



Roman Stantien, tréner Slovana: "Chceli sme odčiniť prehru z predchádzajúceho m zápasu. Začali sme dobre, aj sme tretinu vyhrali, ale potom sme dostali góly v oslabení. Košice dnes boli lepšie a preto zvíťazili."

Štatistika HC Slovan Bratislava – HC Košice 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) Góly: 17. Pance (Abdul, Bondra) - 25. Skokan (Růžička, Milý), 35. Chovan (Rapáč, Skokan), 48. Bortňák (Čížek, Chovan), 59. Bortňák (Rapáč). Rozhodovali: Novák, Výleta - Krajčík, Valo, vylúčení: 8:6 na 2 min., navyše Bondra (Slovan) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 5 519 divákov. Slovan: Habal - Bačik, Sersen, Demo, Carson, Kučný, Šedivý - Pance, St. Pierre, Abdul - Basaraba, Kytnár, R. Bondra - Jendek, Urbánek, Matoušek - Sloboda, Kukumberg, Žitný - Petráš Košice: Škorvánek - Zeleňák, Čížek, Růžička, Michalčin, Koch, Palacko - Sukeľ, Klhůfek, Paršin - Chovan, Skokan, Rapáč - Vrábeľ, Bortňák,Majdan - Jokeľ, Suja, Milý