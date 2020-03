Známy Slovák sa nemôže dostať z Číny na Slovensko, zrušili lety

Opisuje opatrenia vlády v súvislosti s koronavírusom a starosti bežných ľudí.

5. mar 2020 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Asi dve a pol hodiny letu od epicentra nákazy koronavírusom (oblasť Wu-Chan), v bývalom hlavnom meste Číny Sian, momentálne žije Košičan a majiteľ úspešnej firmy Antik Igor Kolla.

Keďže z Číny teraz nelietajú žiadne lietadlá, zostal v krajine, do ktorej priletel ešte začiatkom januára.

Tvrdí, že v Číne zostal dobrovoľne a podobne sa zachovali mnohí, ktorých pozná.

Viacerí však odišli do Vietnamu.

Nafotili ho bez rúška, našiel sa na webe

„Aerolínie zrušili lety. Som vo vnútrozemí a vnímam, čo sa deje, tak som si povedal, že zatiaľ ani netúžim využiť hromadnú dopravu. Situácia v Číne je v podstate dobrá a predpokladám, že sa asi o dva týždne zruší riziko na minimum. To bude aj môj čas na návrat na Slovensko. Celá Čína vníma hrozbu. Mne sa stalo, že som šiel pred dom iba vyhodiť smeti a nedal som si rúško. Niekto ma nafotil z okna a zverejnil to na webe s tým, že som ho nemal," povedal nám.

„Ľudia sú tu posadnutí tým, aby sami seba ochraňovali. Panuje však globálna disciplína. Momentálne nie je reálne, aby som sa vrátil, hoci mi vraveli, že by som mohol ísť cez Rusko. Ja som však v normálnej oblasti, kde sa už začalo pracovať. Čína to, podľa mňa, ustála,“ vraví I. Kolla.

Ľudia vedia, že len izoláciou predídu nákaze

Opisuje podmienky súčasného života v najľudnatejšej krajine a porovnáva ich so Slovenskom.

„Predstavte si, že by napríklad na košickom sídlisku Terasa bolo ohraničených asi 20 blokov a nevedeli by ste sa odtiaľ dostať preč. Mohli by ste síce robiť, čo chcete, ale nebolo by možné odísť z Terasy na Furču a zahrať si futbal. Ja som takto izolovaný, lebo je to jediná možnosť. Ľudia v Číne síce nie sú izolovaní nedobrovoľne, ale vnímajú, že je to jediná šanca, ako sa ochrániť. Štát je navyše ochotný sa o nich postarať.“

Aká je momentálne v krajine situácia a nálada miestnych obyvateľov?

„Situácia bola asi pred dvoma týždňami taká, že sa nárast infikovaných ľudí pohyboval v rozmedzí 2 až 5-tisíc ľudí denne. Ľudia pochopili, že nemá zmysel chodiť do nemocnice, lebo im nevedia pomôcť. Teda sa nemocnice štandardne prestali navštevovať, keďže na vírus liek neexistuje. Keď tam aj niekto prišiel, musel mať dokument, ktorý ho oprávňoval byť ošetrený. A tie dokumenty boli rozdané v minimálnom rozsahu. Navyše, nemocnice kapacitne nestačili, aby vedeli hospitalizovať tak veľa ľudí,“ vysvetlil.

Cena za zdravotnú starostlivosť nakazeného človeka je dosť vysoká a vyžaduje si náročnú lekársku starostlivosť.

„V prípade takejto výnimočnej situácie je jej zvládanie kapacitne veľmi náročné. Sú aj také tragické prípady, keď 6-členná rodina má už iba dvoch ľudí, lebo ostatní chorobe podľahli.“

Potraviny objednávajú cez internet

Inkubačná doba vírusu bola od 5 do 14 dní.

„Vláda zariadila, aby sa ľudia voľne nepohybovali a navzájom neinfikovali,“ zdôraznil.

Človek, ktorý sa pohyboval mimo dovolenej zóny, sa chápal ako terorista, ktorý infikuje ďalších a narúša verejnú bezpečnosť. Ľudia sa teda nemohli po uliciach bezdôvodne pohybovať. Chápu však situáciu a ani to nechcú.