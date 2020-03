Zažila syndróm vyhorenia. Práca v Googli bola pre ňu ako droga

Mária Friedmannová musela dôjsť do bodu, kedy už telo a hlava nepustili.

8. mar 2020 o 0:00 Monika Almášiová

Svetová zdravotníka organizácia (WHO) zaradila syndróm vyhorenia medzi duševné poruchy len nedávno. V oficiálnom popise ide o poruchu, ktorá vzniká v dôsledku extrémneho pracovného zaťaženia. Košičanka MÁRIA FRIEDMANNOVÁ zažila takzvaný burnout na vlastnej koži. Ambiciózna mladá žena vždy presne vedela, čo chce dosiahnuť a aká cesta ju pritom čaká. Vytúženú prácu síce získala, no napokon za to draho zaplatila. Teraz sníva o tom, že pomôže firmám a zamestnancom, aby nikdy nemuseli prejsť tým, čo ona.

Vyštudovala si gymnázium v Košiciach, po ňom medicínu v Prahe, no po roku si z nej odišla, aby si šla študovať na Oxford.

- Dnes je už pomerne veľa ľudí zo Slovenska, ktorí idú na tieto top školy. S kamarátom z Košíc sme na Oxforde zakladali vzdelávací projekt pre slovenských a českých stredoškolákov. Práve z neho nám išlo na zahraničné školy veľmi veľa absolventov, napríklad aj z Košíc išiel jeden chlapec na Yale, ďalší išli na Oxford, Cambridge. Keď som sa ja hlásila na Oxford, nebolo to také bežné. Práve sme vstúpili do Európskej únie, takže dovtedy to ani nebolo možné. Bola som jedna z prvých ľudí, ktorí túto možnosť vôbec mali. Na Oxford som sa prvýkrát hlásila v maturitnom ročníku, ale vtedy ma nezobrali. Namiesto toho som išla na Karlovu univerzitu na medicínu. Bola som veľmi zaľúbená do odboru, ktorý som chcela študovať v Anglicku, takže som si povedala, že to skúsim trikrát a keď ma na tretíkrát nezoberú na bakalára, tak to znovu skúsim na magistra. Napokon mi to vyšlo na druhýkrát.

O akom odbore hovoríme?

- Je to odbor, ktorý dáva dokopy spoločenské, humanitné vety a biológiu, tu sa študovať nedal. Volá sa human sciences, je to niečo ako vedy o človeku. Bolo to vystavané z antropológie, sociológie, genetiky, fyziológie a epidemiológie. V tomto odbore som získala bakalára, na magistra sa už bolo treba špecializovať, takže som vyštudovala psychológiu a urobila som si na Oxforde aj doktorát.

A potom nasledovala tvoja cesta do Googlu.

- Tá bola pomerne priamočiara. V druhom ročníku doktorátu, som sa pozerala, kde sa dá robiť aplikovaný a nie akademický výskum v psychológii. Našla som oblasť používateľského výskumu, kde hlavne do takýchto top technologických firiem hľadali ľudí s mojím profilom, ktorí sa budú pozerať ako funguje interakcia človeka s technológiou. Počas doktorátu som písala rôznym ľuďom, o ktorých som vedela, že pracovali v Googli. Chcela som vedieť, čo musím urobiť, aby som sa tam dostala. Tušila som, že mi nebude stačiť len štúdium, ktoré mám, ale budem potrebovať aj stáže a iné pracovné skúsenosti. Pracovala som na tom, aby som teda mala pre Google ideálny profil.