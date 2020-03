Patrik Koch má za sebou zlomový rok v hokeji i v osobnom živote

Bude z neho otec dvojičiek, na majstrovstvách by nechcel chýbať.

8. mar 2020 o 0:00 Svjatoslav Dohovič

KOŠICE. Pred štyrmi rokmi prišiel dnes 23-ročný hokejový obranca Patrik Koch do Košíc na hosťovanie z Brna. Svojimi výkonmi mladík presvedčil a už štvrtú sezónu patrí k oporám zadných radov.

V klube prežil aj všetky zemetrasenia po neúspešných troch predchádzajúcich rokoch, je stabilným členom slovenskej reprezentácie, zahral si na minuloročných majstrovstvách sveta.

Rok 2019 bol preňho zlomový nielen v profesionálnom živote. Prednedávnom oznámil svetu úžasnú správu aj zo súkromia, so snúbenicou čakajú dvojičky - chlapcov.

A napokon po štyroch rokoch v metropole východu sa dostal medzi elitný zoznam košických športovcov a stal sa laureátom ankety Športová osobnosť Košíc za rok 2019 v kategórii TOP 10.

Ako sa cíti rodák z Malaciek medzi desiatkou najlepších košických športovcov za rok 2019?

- Pôsobíme tu s priateľkou už dlhšiu dobu, zvykli sme si tu a berieme to tu ako taký náš dočasný domov. Je to pre mňa veľká česť byť medzi týmito úžasnými športovcami.

Minulý rok vám priniesol veľa pozitívneho, zahrali ste si na domácich majstrovstvách sveta v seniorskej reprezentácii, ktorej ste stálym členom, v 23 rokoch patríte medzi opory HC Košice a ste dokonca asistentom kapitána. Veľké zmeny vás čakajú aj v osobnom živote. Dá sa povedať, že prežívate zlomové obdobie svojho života?

- Určite to bol vo všetkom zlomový rok. Podaril sa mi ten najväčší úspech, dostal som sa na majstrovstvá sveta. Zmenilo to celú moju doterajšiu kariéru. Prinieslo mi to aj inú pozíciu v košickom mužstve. Bol to naozaj zlomový rok aj v hokeji aj v osobnom živote. Mám z toho obrovskú radosť. Veľmi sa teším aj so snúbenicou na to, čo nás čaká, verím, že to všetko dobre dopadne.

Do Košíc ste prišli pred tromi rokmi. Prečo ste sa rozhodli pre Košice, keď väčšina mladých hokejistov sníva skôr o zahraničí?