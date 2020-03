Košice pred sto rokmi: Anarchia na policajnom kapitanáte i oslavy prezidenta

Čo písali noviny kedysi.

8. mar 2020 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Program osláv 70. narodenín prezidenta

Z príležitosti 70 ročných narodenín prezidenta Masaryka riadi mesto Košice so spoluúčinkovaním československých spolkov, škôl, YMCA (Young Men´s Christian Association – kresťanské združenie mladých ľudí, pozn. autora) a posádky oslavu s nasledujúcim programom:

6. brezňa:

Školská slávnosť pre maďarských žiakov v školách predpoludním o 10. hod.

Akadémia pre vojsko, riadi posádkový osvetový odbor vo dvorane YMCA – Schalkházkino popoludní o 3. hod.

Slávnosť miestnych stredných a odborných škôl v telocvični reálneho gymnázia (Kováčska ulica 28) popoludní o pol 4. hod.

Vojenský lampiónový pochod s posádkovou hudbou od bývalej kadetky cez mesto večer o 7. hod.

7. brezňa:

Vojenský budíček ráno o 7. hod.

Slávnostné služby božie v evanjelickom chráme na Mlynskej ulici predpoludním o pol 9. hod.

Slávnostná omša v hlavnom chráme predpoludním o 9. hod.

Prehliadka vojska, reč poľného kuráta Bálenta, defilé predpoludním o pol 11. hod.

Slávnostná reč župana dr. Fábryho s balkónu mestského domu predpoludním o pol 12. hod.

Spoločný obed v jedálni Slávia v poludnie o pol 1. hod., účastníkom treba sa hlásiť u hostinského pána Samsona najneskoršie dopoludnia 6. brezňa.

Športové závody o ceny usporiada košická posádka a YMCA na mestskom hrišti popoludní o 2. hod.

Divadelné predstavenia pre vojsko „Volné smery“, dráma v 4 dejstvách od E. Markupa predstaví dramatický krúžok posádkového osvetového sboru vo dvorane YMCA (Schalkházkino) popoludní o 3. hod.

Slávnosť v Národnom divadle večer o pol 8. hod.

(Slovenský východ, 5. 3. 1920)

Všetkým úradom, spolkom a majiteľom domov!

Vzhľadom na sviatok 70. narodenín našeho prezidenta Masaryka predpokladám, že každý bude si držať i bez nariadenia za povinnosť tento deň čo najskvelejšie zasvätiť. Nakladám úradom, poťažne majiteľom domov, aby svoje domy na ten čas ozdobiť nemeškali. Preto upozorňujem úrady a jednotlivých majiteľov domov, aby svoje zástavy na domy tým istejšie povesili, bo v protivnom páde budem tento skutok považovať za taký čin nevďaky našej Republike, že by som bol nútený moje ďalšie chovanie sa voči týmto osobám prispôsobiť. Nakoľko som sa z dôverných zpráv presvedčil, že ešte takmer v každom dome sa nachádza zástava bývalého uhorského štátu, odporúčam, že v tých pádoch najsnadnejšie je odstrániť zelenú barvu a pribiť látku druhým koncom a zostanú zodpovedné zástavy, ktoré k vyveseniu sa použiť môžu.

V Košiciach, dňa 27. února 1920

(Slovenský východ, 5. 3. 1920)

Anarchia na policajnom kapitanáte

Tamojší úradníci myslia si ešte stále, že sú v Maďarorságu (maď. Magyarország, pozn. autora). Tak pán Benke, kapitáň posiela ešte našim ľuďom maďarské „idézőlevél“ (slov. predvolanie, pozn. autora), pričom bezočivo komolí mená čitateľne napísané po maďarsky. Z mena „Čížek“ si spraví docela ležerne „Csisik“. Ponosy na tento úrad sa stále opakujú, na nápravu neprichádza, ačpráve je už najvyšší čas to tam poriadne vymiesť.

(Slovenský východ, 5. 3. 1920)

Prvý výlet

Košická skupina Tatranského spolku Turistického usporiada dňa 24. a 25. marca výlet ku Rankovskému geysiru (Herliansky gejzír, pozn. autora). Odchod z Košíc dňa 24. marca odpoludní o 1. hodiny. Nocľah v kúpeľoch. Ohľadom stravy máme zaistené mlieko a máslo. Návrat do Košíc 25. marca odpoludní tiež pešky. Vodič: A. Straka. Predbežné prihlášky – ktoré sú potrebné – majú sa podať do 20. marca v informačnej kancelárií TST, Tordássyho ulica č. 3, II. poschodie, č. telefónu 206. Hostia sú vítaní.

(Slovenský východ, 5. 3. 1920)

Novonarodené dieťa pod vlakom

V pondelok odpoludnia po odchode vlaku č. 1115 idúceho do Moldavy z Barce, neďaleko stanice bolo nalezeno novonarodené dieťa – dievčatko – na koľaji. Privolaný lekár dr. Mikenda zistil, že dieťa, práve narodené, je úplne zdravé a okrem nepatrných odrenín na hlavičke netrpelo žiadneho iného zranenia. Matka bola četníctvom zistená na vlaku. Dieťa ostalo u pani prednostovej Meisnerovej v Barce, kam na druhý deň príbuzní prišli po dieťa. Záhadný je pád dieťaťa – akiste cez záchod – že to si nijak neublížilo.

(Slovenský východ, 6. 3. 1920)

Náukobeh slovenčiny v Korzó mozgó

Cestuvať, donesť ho, vunk, so mňou prýdete nuho, že sunova nivoč atď. Tieto slová sosmiešňujú a tupia slovenský jazyk v tomto kine a nenájde sa nikto, kto by urobil tejto okázalej provokácií koniec! Snáď zarábajú majitelia kina dosť, aby mohli zaplatiť Slovákovi alebo Čechovi, ktorý by mu obstaral správny preklad sprievodného textu k filmu!

(Slovenský východ, 6. 3. 1920)

Majiteľom zbraní

Bolo zistené, že v Košiciach má civilné obyvateľstvo ešte vždy mnoho zbraní, ako vojenské a lovecké pušky, revolvery, šable a aj strelivo bez toho, že by malo na to zvláštne dovolenie. Následkom toho generál – veliteľ košickej oblasti nariaďuje, aby civilné osoby majúce zbrane bársakého druhu, strelivo bez toho, že by mali na to legitimácie opatrené razítkom: „Veliteľstvo čs. 3. divízie“ odovzdali tieto proti potvrdenke najneskoršie do 15. marca na policajnom kapitanáte. Odovzdávatelia nebudú nijako trestaní. Tí však, ktorí tomuto nariadeniu do udaného času neurobia zadosť, budú trestaní najmenej jednoročným žalárom a peňažnou pokutou najmenej 10 tisíc korún.

(Slovenský východ, 7. 3. 1920)

Povodeň na Laborci

Podľa najnovších správ v dôsledku topenia ľadu veľmi rýchlo stúpa hladina rieky Laborec. Výška hladiny vody stúpla zo 7. na 8. marca o 2 m a 80 cm. Vody rieky aktuálne presahujú už 5 m. Potok Duša medzi Trebišovom a Bánovcami nad Ondavou zalial rozsiahle územia.

(Kassai Napló, 8. 3. 1920)