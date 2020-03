Žuffa sa do Košíc vždy rád vracia. Nevie sa dočkať prvého dôchodku

Slávny basketbalista si prebral ocenenie ŠOK v kategórii Legendy.

6. mar 2020 o 0:00 Vladimír Mezencev

KOŠICE. Pri pohľade na dnešný mužský košický basketbal sa ani veriť nechce, že v tomto meste sa narodil a vyrástol jeden z najlepších hráčov v československých dejinách tohto športu, ktorému sa na svete venuje viac hráčov než futbalu.

Je ním Juraj Žuffa, odchovanec dnes už neexistujúcej telovýchovnej jednoty VSŽ Košice. Šesťdesiatnik, ktorý s basketbalom prešiel kus sveta, má medaily z majstrovstiev Európy, československé tituly a množstvo ďalších ocenení.

Do rodného mesta pricestoval kvôli prevzatiu ceny Športová osobnosť Košíc 2020 v kategórii Legendy. To bol aj dostatočný dôvod na náš rozhovor.

V Košiciach už nežijete štyri desaťročia, ale k tomuto mestu vás stále viažu rodinné vzťahy, spomienky...

„Býva tu moja mama a súrodenci a samozrejme, keď sa ma pýtajú na moje basketbalové začiatky, tak nemôžem nespomenúť basketbalového odborníka Kolomana Bohuša. Bol som žiakom základnej školy v severnej časti mesta a on prišiel hľadať basketbalové talenty. Mal som vtedy jedenásť rokov a chcel som aktívne športovať. Keby vtedy do školy prišiel, napríklad džudistický, volejbalový, hádzanársky či tréner iného športového odvetvia, tak by zo mňa rozhodne nebol basketbalista. Takže naňho nikdy nemôžem zabudnúť. Pod jeho vedením som dosiahol aj svoj prvý výraznejší úspech, v roku 1974 sa náš tím mladších dorastencov VSŽ Košice stal majstrom Československa.“

Z dorasteneckého veku ste doslova skočili medzi vtedajšiu československú seniorskú basketbalovú elitu, ktorá sa mohla porovnávať so špičkovými európskymi vrcholovými súťažami. Určite to ovplyvnilo váš kvalitatívny rast.

„Samozrejme. Prvým krokom bolo zlúčenie košického mužského basketbalu do jediného oddielu – Slávie VŠT Košice. Zanikli síce mužstvá vo VSS a VSŽ, ale aj rozdrobenosť, ktorá basketbal v meste oslabovala. Aj zásluhou tejto symbiózy sa technici v sezóne 1977/78 stali účastníkmi najvyššej československej súťaže a ja už ako 18-ročný som v nej dostal príležitosť. Čo som si vtedy mohol viac priať?“

Dostali ste sa do tímu, v ktorom hrával napríklad aj Jiří Zídek, posila, ktorá prišla z Prahy, neskôr vyhlásený za najlepšieho českého basketbalistu 20. storočia.