Deťom so SMA svitla nádej. Pellegrini podpísal výnimku na podanie lieku

Rodičia detí nevedia, či poisťovne preplatia liek alebo liečbu.

5. mar 2020 o 16:30 Monika Almášiová, TASR

KOŠICE, SEČOVCE, BRATISLAVA. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), poverený vedením rezortu zdravotníctva, vo štvrtok podpísal povolenie na podanie najdrahšieho lieku na svete.

Súvisiaci článok Malý Alex trpí nevyliečiteľnou chorobou, zachrániť ho môže najdrahší liek na svete Čítajte

Povolenie sa viaže len k štyrom deťom, ktoré trpia spinálnou svalovou atrofiou prvého typu (SMA 1).

Pellegrini o svojom kroku informoval pred rokovaním vlády s tým, že rodičia detí sa potom môžu obrátiť na zdravotné poisťovne so žiadosťou o preplatenie.

O preplatenie čoho pôjde už nešpecifikoval.

„Neviem ešte o tom nič, dozvedám sa to od vás. Chýba kľúčová informácia, či pôjde o preplatenie lieku alebo liečby,“ hovorí mama jedenapolročného Alexa Monika Brdárska z Košíc.

Jej syn musí dostať liečbu do polovice júla. Plané nádeje, že by jeden podpis znamenal možnosť liečby na Slovensku, ktorá by bola celá aj preplatená, si robiť nechce.

„O tom všetkom ešte musí určite rozhodnúť aj poisťovňa,“ dodala.

Dôvera žiadosti posúdi

Podľa slov Pellegriniho už telefonoval s generálnou riaditeľkou Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Ľubicou Hlinkovou, ktorá „sa v najbližších dňoch stretne s výrobcom lieku i rodičmi a bude pravdepodobne pozitívne reagovať na preplatenie".

Malý Alex je poistencom súkromnej Dôvery. Opýtali sme sa, či sa poisťovňa pridá k VšZP, či bude preplácať liek, liečbu alebo oboje a tiež sme sa zaujímali, či sa preplatenie bude vzťahovať aj na liečbu v Budapešti, ak o to rodičia požiadajú.

PR špecialista Matej Štepiansky odpovedal: „Pokiaľ ošetrujúci lekár nášho poistenca odporučí spomínaný liek a požiada nás o udelenie výnimky na úhradu, sme pripravení na okamžité odborné posúdenie žiadosti.“

Pre Alexových rodičov je akákoľvek informácia kľúčová vzhľadom na nedostatok času, ale aj financií.

Dva milióny eur na liek stále nemajú, pre liečbu v Budapešti by potrebovali ďalšieho pol milióna. Ak by Alexovi liek aplikovali v Amerike, je potrebné k dvom miliónom prirátať ešte jeden.

Chlapček ku začiatku marca nemá vyzbieraných ani 800 000 eur.

„Predpokladám, že ak by bolo možné podať liek na Slovensku, bude nutné vyškolenie našich lekárov. V Budapešti muselo byť zriadené špeciálne pracovisko a tamojších lekárov prišli zaškoliť lekári z Ameriky,“ hovorí Monika Brdárska.

Riška budú liečiť v Budapešti

K podpisu a povoleniu nevedela jasné stanovisko zaujať ani Mária Balintová zo Sečoviec, mama Riška.

Súvisiaci článok Dva milióny na liek má Riško na účte, no jeho stav sa zhoršil Čítajte

Verejnosť sa mu na liek vyzbierala, rodina na budúci týždeň cestuje do Budapešti, kde mu bude podaný.

Balintovci sa zúčastnili aj stretnutia na ministerstve zdravotníctva v polovici februára, kde im bolo oznámené, že štát na liečbu neprispeje.

„Je nám veľmi ľúto, že u nás kompetentní nemajú snahu pomôcť našim deťom. Portugalská vláda kúpila desať dávok lieku pre svoje choré deti, v Maďarsku je možné podanie tohto lieku. Slovensko sa bráni pomôcť a ohradzuje sa tým, že liek nie je schválený Európskou liekovou komisiou a nemajú o tom dostatočné znalosti. Žiaľ, tí, ktorí by nám mohli pomôcť, majú o lieku menej informácií ako my, rodičia," hnevala sa po stretnutí mama Mária.

Krátko po ňom Peter Pellegrini ponúkol rodine vládny špeciál na presun do krajiny, kde bude Riško liečený. Odmietli.

„Pre nás tento podpis zrejme neznamená nič, keďže Riško už peniaze vyzbierané má. Na budúci týždeň odchádzame do Budapešti. My už čas nemáme, ale verím, že pre Alexa, Alexeja a Améliu to bude krok vpred.“

Ochotní lekári

Ministerstvo zdravotníctva doteraz rodičom odporúčalo nájsť si lekára, ktorý by za aplikáciu lieku na Slovensku prevzal plnú zodpovednosť.

Súvisiaci článok Na najdrahší liek na svete štát neprispeje. Spoliehajú sa na pomoc ľudí Čítajte

Predseda vlády oznámil, že sa takýchto lekárov teraz podarilo zoskupiť a práve to bolo dôvodom podpísania povolenia.

„Podpísali sa pod žiadosť o použitie necertifikovaného lieku, s tým, že plnú zodpovednosť preberá ošetrujúci lekár," spresnil Pellegrini.

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár vo štvrtok popoludní poďakoval premiérovi, že pomohol pri záchrane detí.

Vyzdvihol tiež státisíce bežných ľudí, ktorí prispeli na ich liečbu, a lekárov, ktorí sa pod liek podpísali.