Zvodidlá na Čermeľskej ceste sú hotové. Na zdrsnenie asfaltu si vodiči ešte počkajú

Mesto začalo aj s opravou mosta.

6. mar 2020 o 10:10 Judita Čermáková, Monika Almášiová, SITA

Most na Bankov má byť hotový do piatich mesiacov. (Zdroj: Korzár/ Judita Čermáková)

KOŠICE. Mesto Košice dokončilo stavebné práce súvisiace s opravou zvodidiel neďaleko stanice Detskej železničky na Čermeľskej ceste.

Súvisiaci článok Mesto vyhlásilo na Čermeľskej ceste havarijný stav. Aby urýchlilo montáž zvodidiel Čítajte

Stavebné úpravy tohto úseku stáli 115-tisíc eur a zrealizovala ich spoločnosť Colas Slovakia.



Na tomto úseku, kde sa stalo v uplynulom roku viacero nehôd a škodových udalostí, spevnili svah pod cestou a osadili nové zvodidlá v dĺžke 100 metrov.

„Nové zvodidlá zdarma venovala a osadila spoločnosť, ktorá si neželala byť menovaná. Zvodidlá majú úroveň zadržania H2, čo je o dva stupne viac ako tie predchádzajúce, ktoré minulý rok prestali plniť svoj účel,“ uviedol hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Zdrsnia vozovku

K poškodeniu zvodidiel došlo v auguste 2019 po tom, čo vodič cisterny vodární neprispôsobil v tomto úseku rýchlosť stavu a povahe vozovky.

Súvisiaci článok Ďalšie auto v Čermeli prerazilo zvodidlá, skončilo na koľajniciach detskej železnice Čítajte

Cisterna sa napokon prevrátila na vagóny Detskej železnice v Čermeli, ktoré takisto poškodila.

Mesto následne vyhlásilo súťaž na opravu zvodidiel.



Realizácia stavebných prác sa musela posunúť, keďže podmáčaný svah nedovoľoval montáž nových zvodidiel.

Počas opravy úseku bolo pre zvýšenie bezpečnosti na ceste umiestnené dočasné dopravné značenie a zároveň tam bola doprava vedená len v jednom jazdnom pruhu.



Pre zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky plánujú na celom úseku od stanice Detskej železnice v Čermeli až po Alpinku osadiť nové dopravné značenie.

"Hneď, ako to dovolia poveternostné podmienky, prebehne súťaž na zabezpečenie prác v súvislosti so zdrsnením povrchu vozovky. Predpokladáme, že to nebude skôr ako v apríli/máji tohto roku," doplnil Fabian.

Most na Bankov

Počas prvého marcového týždňa začalo mesto aj s opravou mosta ponad Čermeľský potok na Bankov, ktorá potrvá približne päť mesiacov.

Mesto Košice preto vyzýva vodičov, aby v tomto úseku naďalej jazdili so zvýšenou opatrnosťou a predišli tým kolíznym situáciám.

„Stavebné práce realizuje spoločnosť Izolex Bau, s. r. o., Košice. Stavenisko bolo odovzdané už v decembri 2019, avšak z dôvodu počasia sa práce začali až 2. 3. 2020. Cena diela bude približne 239 000 eur," informoval hovorca Košíc.

Stavba pozostáva z troch stavebných objektov- rekonštrukcie mosta, preložky verejného osvetlenia a preložky vedenia SEK-ST.

„V rámci rekonštrukcie mosta bol rozsah prác definovaný výmenou mostného zvršku od hornej úrovne prefabrikátov KA61, vrátane rímsových častí, vybudovaním nových záverových múrikov vrátane krídiel a nových koncových priečnikov. Zrealizuje sa nová spriahajúca doska. Urobí sa hydroizolácia, nové rímsy s ochrannými nátermi, prechodové oblasti, odvodnenie, mostné závery, bezpečnostné zariadenia, vozovka, povrchové úpravy betónových konštrukcií a terénne úpravy pod mostom," uzavrel Fabian.