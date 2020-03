Do Košíc sa rútil rýchlosťou 176 km/h, prišiel o vodičák. Pozrite si video

Na konte má viacero priestupkov.

6. mar 2020 o 13:51 Monika Almášiová

KOŠICE. Prišiel o vodičák, hrozí mu vysoká pokuta a za volant si nemusí sadnúť najbližšie tri roky.

Vodič, ktorého v nedeľu ráno spozorovala policajná hliadka na vjazde do Košíc, si poriadne zavaril.

V úseku s maximálnou povolenou rýchlosťou mimo obce 90 kilometrov za hodinu šiel rýchlosťou 176 kilometrov za hodinu.

Polícia na sociálnej sieti vymenovala ďalšie priestupky, ktorých sa na ceste dopustil.

„Pri vjazde do mesta predchádzal vozidlá v mieste, kde je to dopravnou značkou zakázané, predbiehal aj cez odbočovací pruh v križovatke, prešiel do protismeru, kde asi 70 metrov predbiehal vozidlá v protismere. Pri zmenách smeru jazdy nepoužíval znamenie o zmene smeru jazdy."

Policajti 25-ročnému vodičovi na mieste zadržali vodičský preukaz.

V správnom konaní mu hrozí sankcia do 1 000 eur a zákaz viesť motorové vozidlá v trvaní od šesť mesiacov až do troch rokov.