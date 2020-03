Crows si poradili s Hlohovcom. Antla góly do prázdnej brány netrápia

Je to o našej taktike, vraví košický tréner.

7. mar 2020 o 22:20 Patrik Fotta

KOŠICE. Hádzanári Košice Crows zdolali v 5. kole nadstavbovej časti Slovnaft Handball Extraligy Hlohovec 30:28 a domácu neporaziteľnosť v aktuálnej sezóne natiahli už na 10 zápasov.

V košickom drese sa strelecky najviac darilo Marošovi Šiškovi, ktorý zaznamenal 8 gólov a Pecha s Hriňákom pridali po šesť presných zásahov.

V skupine o 1. – 6. miesto si zverenci trénera Antla aj naďalej držia tretie miesto so 4-bodovou stratou na druhú Považskú Bystricu.

Brankárovi súpera zložil poklonu

Po polčase viedli košickí hádzanári len tesne 15:14. V priebehu druhého dejstva si však vypracovali štvorbodový náskok.

Hostia síce dokázali pred koncom znížiť na 26:27, no domáci sériou troch gólov išli opäť do pohodlného vedenia a víťazstvo si už postrážili.

Súvisiaci článok Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte

„Bol to veľmi ťažký zápas. Chceli sme sa Hlohovcu trochu viac vzdialiť, aby sme si udržali pred play-off tretiu pozíciu. Na ihrisku bolo vidieť, že sme sa miestami trápili v rozohrávke, obrane aj v útoku. Potom sa to trochu zlepšilo, ale súper sa v závere nebezpečne priblížil, no ustáli sme to a víťazstvo nás teší,“ povedal Matúš Hriňák.

Štyri góly dostali Košičania do prázdnej brány, z toho dvakrát sa dokázal presadiť hosťujúci brankár Gálik.

„Priznám sa, že ma to ani veľmi netrápi. Keď sme v oslabení, máme tak nastavenú taktiku, že hráme bez brankára s hráčom navyše, aby sme hrali šiesti proti šiestim. Pred brankárom klobúk dole, že nám dokázal dať dva góly. Nie vždy to tak vyjde, mal aj kúsok šťastia,“ pousmial sa košický tréner Radoslav Antl.

Hriňák: Bojujeme sami za seba

V zostave Crows sa po nedávnom odchode skúsených opôr čoraz viac udomácňujú aj mladí hráči.

„Vidno, že niektorí starší chlapci, ako Guzy alebo Hriňák začínajú byť občas unavení a nie vždy majú svoj deň. Mladí majú potenciál, sú však neskúsení, ale mojím cieľom je ich zapracovať do zostavy, aby si tí starší oddýchli aspoň desať alebo pätnásť minút v zápase,“ uviedol Antl.

Cieľom košických hádzanárov v zostávajúcom programe nadstavbovej časti je udržať si tretiu priečku.

„Máme dostatočný náskok pred štvrtou Šaľou, takže už by sme si to mali udržať, ak vyhráme domáce zápasy. Potom chceme urobiť všetko pre to, aby sme postúpili do finále. Je pravda, že nám odišli traja kvalitní hráči a na ihrisku je to vidieť. Musíme bojovať sami za seba s tými, ktorí ostali,“ povedal Hriňák.