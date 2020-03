Mesto Košice zakázalo vlastné športové, kultúrne a spoločenské podujatia

Dôvodom je hrozba koronavírusu.

7. mar 2020

KOŠICE. Mesto Košice s účinnosťou od pondelka 9. marca zakázalo podujatia s vyššou koncentráciou ľudí, konané v réžii samosprávy. Informoval o tom v sobotu večer jeho hovorca Vladimír Fabian.

Primátor odobril odporúčania hygienikov

„Slovensko zaznamenalo k 7. marcu už tri prípady nákazy koronavírusom. Z tohto dôvodu sa v sobotu na košickom magistráte uskutočnilo zasadnutie hygienicko–protiepidemickej komisie v rámci Krízového štábu mesta Košice, ktoré zvolal primátor Jaroslav Polaček (nezávislý). Cieľom zasadnutia bolo vyhodnotiť už prijaté opatrenia na zvýšenie a zlepšenie hygienických podmienok u zamestnancov mesta a v mestských podnikoch. Zároveň boli navrhnuté ďalšie opatrenia pre naše mesto, ktoré majú zvýšiť ochranu obyvateľov pred prípadným nakazením,“ uviedol Fabian.

Dodal, že primátor po telefonickej konzultácii s regionálnou hygieničkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach Zuzanou Dietzovou odobril jej odporúčanie zakázať masové podujatia.

Všetci prítomní členovia komisie následne jednohlasne odsúhlasili súhrn navrhovaných preventívnych opatrení.

Ruší sa MDŽ pre seniorov či školské akcie

Do odvolania platí zákaz organizovania verejných zhromaždení na území mesta, kultúrno-spoločenských a športových aktivít, ktoré organizuje mesto Košice alebo organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ďalej platí zákaz všetkých školských exkurzií, zájazdov, výletov a akcií s vyššou koncentráciou detí, ale aj návštev v domovoch sociálnych služieb.

Všetky tieto zákazy sú určené pre orgány a úrady samosprávy, organizácie zriadené mestom Košice a organizátorov akcií, ktoré organizuje mesto.

„Z tohto dôvodu sa budú musieť odložiť aj viaceré kultúrno-spoločenské akcie, ktoré sa mali cez týždeň uskutočniť. Medzi akcie, ktoré organizuje mesto, patria aj utorkové oslavy MDŽ, na ktorých sa očakávala účasť zhruba 800 obyvateliek mesta. Seniori sú v prípade šírenia koronavírusu najzraniteľnejšou skupinou obyvateľov, a preto sa kvôli ich ochrane toto podujatie nateraz prekladá na neurčito. Primátor o tomto rozhodnutí informoval aj Radu seniorov v Košiciach,“ poznamenal hovorca mesta.

Odporučil im tiež, aby zvážili aj organizovanie akýchkoľvek vlastných spoločenských aktivít. Dostali aj odporúčanie, aby pre zvýšenie svojej vlastnej bezpečnosti výrazne obmedzili aj stretávanie sa v denných centrách a senior kluboch.

Hoci sa podľa Polačeka zatiaľ prítomnosť vírusu v Košiciach nepotvrdila, rôznymi preventívnymi opatreniami dokáže mesto zamedziť tomu, aby sa ďalej mohol šíriť. A práve podujatia, na ktorých sa očakáva zvýšená koncentrácia ľudí, sa môžu stať zdrojom šírenia nákazy.



„Ako druhé najväčšie mesto na Slovensku musíme aj my pristúpiť k takémuto riešeniu. Snažíme sa ochrániť všetkých obyvateľov mesta vrátane seniorov. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme v rámci prevencie čo najviac obmedzili možnosti šírenia vírusov. Mesto Košice sa už na to niekoľko týždňov pripravovalo a prijali sme aj viaceré preventívne opatrenia," zdôraznil primátor.

Ten už po piatkovom prvom potvrdení vírusu na Slovensku okamžite zvolal hygienicko–protiepidemickú komisiu v rámci Krízového štábu mesta Košice a konzultoval túto situáciu aj s predstaviteľmi mestských podnikov.

Odporúčania pre školy

Mesto už predtým vydalo viaceré pokyny a odporúčania pre svoje školy a školské zariadenia, ako je napríklad zabezpečenie dostatočného množstva umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie.

Keďže mesto je najväčším školským úradom na Slovensku, v prípade, ak by došlo k dočasnému zatvoreniu škôl, nariadil Polaček oddeleniu školstva magistrátu, aby preverilo možnosť vzdelávať sa elektronicky v domácom prostredí.

Zamestnanci mesta a školských zariadení, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí, musia s ohľadom na vlastný zdravotný stav rešpektovať pokyny Úradu verejného zdravotníctva SR.

Opatrenia prijali aj viaceré mestské podniky

Vedenie mesta je už niekoľko týždňov v nepretržitom kontakte s košickou pobočkou RÚVZ. Pre lepšie informovanie obyvateľov mesta sú pravidelne zverejňované informácie o koronavíruse na webstránke mesta Košice.

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) zabezpečil od utorka aj zvýšenú dezinfekciu prostriedkov MHD.

Ďalšie preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu zabezpečujú aj ďalšie mestské podniky.

Knižnica pre mládež mesta Košice musí napríklad obmedziť zhromažďovanie detí v priestoroch knižnice na maximálne jednu triedu.

Vlastné protiepidemické opatrenia uskutočňuje aj zoo či Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice a Správa mestskej zelene.

Riaditelia Bytového podniku mesta Košice (BPMK) a K13 – Košické kultúrne centrá dostali pokyn, aby usmernili všetkých prenajímateľov a usporiadateľov podujatí vo svojich priestoroch, aby obmedzili aktivity, pri ktorých sa koncentruje väčší počet ľudí a takisto vo vlastnej réžii zabezpečili aj potrebné preventívne opatrenia.



Zamestnanci magistrátu absolvovali koncom týždňa školenie o tom, ako sa správať v zdravotne rizikovom prostredí. Na ďalšie školenia a šírenie dôležitých informácií plánuje mesto využiť Audiovizuálne centrum K13, ktoré prevádzkuje aj mestskú televíziu TelKE.

Okrem toho vedenie mesta odporúča každému Košičanovi priebežne sledovať všetky informačné kanály mesta a webstránku Úradu verejného zdravotníctva.

„Z úrovne mesta môžeme prijímať len preventívne opatrenia do času, kým príslušné úrady nevydajú pokyn na vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom Slovensku. Mesto však môže obmedziť kultúrne a spoločenské akcie, na ktorých sa podieľa. Z tohto dôvodu som navrhol, aby sme v spolupráci s RÚVZ a Audiovizuálnym centrom K13 našli spôsob, ako čo najviac zmierniť riziká pre našich zamestnancov a zároveň distribuovať dôležité informácie širšiemu publiku,” uzavrel primátor.