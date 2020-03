V Košiciach prijímajú opatrenia, mestskú plaváreň zatiaľ nezavreli

Mestské časti rušia vítanie novorodencov.

9. mar 2020 o 11:30 Monika Almášiová, Jana Ogurčáková

KOŠICE. Kým v Bratislave v súvislosti so šírením koronavírusu došlo aj k zatvoreniu niektorých plavární, košická mestská plaváreň ostáva pre verejnosť otvorená.

„O zatvorení momentálne neuvažujeme, ale prijali sme opatrenia. Posilňujeme dezinfekciu rúk, pribudne dezinfekcia k pokladni a k všetkým sprchovým a hygienickým zariadeniam,“ hovorí riaditeľ plavárne Vladimír Hlivák.

Prítomný je aj oznam so žiadosťou, aby návštevníci plavárne dodržiavali sprísnené bezpečnostné opatrenia.

Športové kluby trénujú

Či pre pribúdajúce prípady nakazenia klesla návštevnosť, je podľa Hliváka ešte skoro hodnotiť.

„Začali sme s monitoringom návštevnosti. Ešte do nedele bola zvyčajná, dnes sme už zaznamenali nižšiu návštevnosť. No v pondelok je všeobecne nižšia, takže momentálne nevieme, čomu to pripísať, ale správy o koronavíruse návštevnosti určite neprispeli.“

Podľa riaditeľa plavárne by k jej zatvoreniu pristúpili v prípade, ak by dostali nariadenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, alebo ak by klesla návštevnosť tak, že by prevádzka nebola rentabilná. Najbližšie dni ale tento scenár Hlivák neočakáva.

„Športové kluby zatiaľ avizovali len toľko, že chcú trénovať. Avšak aj oni sú závislé od toho, aby rodičia pustili deti na tréningy,“ dodal Hlivák.

Podľa neho je teraz otázkou, či podľahnúť panike, alebo ide o otázku prevencie a zdravého rozumu.

Seniori i bábätka

Akcie rušia aj jednotlivé mestské časti.

Mestská časť Košice – Staré Mesto na pokyn starostu Igora Petrovčika (exSpolu) v súvislosti s koronavírusom preventívne opatrenie.

Obmedzila všetky plánované hromadné akcie v mesiaci marec, ktoré mala priamo organizovať mestská časť, kde by sa mohlo na jednom mieste stretnúť viac navzájom neznámych ľudí, detí alebo seniorov.

Stopku tak dostali oslavy Medzinárodného dňa žien, vítanie novorodencov a ostatné akcie.

Samospráva sa bude snažiť o náhradný termín týchto akcií.

Zrušili výdaj potravinovej pomoci

Podobné opatrenia prijala aj MČ Nad jazerom. Zrušila Medzinárodný deň žien, Vítanie bábätiek do života, Akadémiu mažoretiek a Deň učiteľov.

Na svojom webe informovala o snahe nájsť týmto akciám náhradné termíny, tie zatiaľ nie sú známe.

Až do odvolania bude uzavreté Centrum materiálnej pomoci na miestnom úrade.

Na neurčito sa odložil aj výdaj potravinovej pomoci, ktorý bol plánovaný na štvrtok 12. marca 2020.

"Priestory Miestneho úradu MČ Košice - Nad jazerom sú niekoľko krát do dňa opakovane dezinfikované," dodala starostka Lenka Kovačevičová (nezávislá).

Opatrenia prijali aj umelecké školy

"Žiadame všetkých žiakov aj kolegov, ktorí boli cez jarné prázdniny v zahraničí, aby ostali doma v karanténe. Žiadame taktiež rodičov, aby choré a nachladené deti v žiadnom prípade neposielali do školy," píše sa facebookovej stránke košickej ZUŠ Márie Hemerkovej.

Od pondelka zrušili všetky koncerty a akcie. Priestory školy budú opakovane dezinfikovať a vetrať.

"Pre zvýšenú ochranu rodičia môžu odprevadiť svoje dieťa len pred vstupnú bránu do školy a taktiež ho tam po vyučovaní vyzdvihnúť, žiakov nižších ročníkov si pri vstupe prevezmú učitelia. Učitelia budú dozerať na dôkladné umývanie rúk, k dispozícii budú papierové jednorazové utierky," informovalo riaditeľstvo školy.

Obdobné opatrenia urobili aj na ZUŠ Bernolákova.

Úradníci na telefóne

Štátne divadlo Košice tiež vyzýva návštevníkov, aby sa nezúčastňovali verejných podujatí, ak sa vrátili z oblastí ohrozených vírusom.

Mestská časť Sever obmedzuje osobné návštevy na úrade. Obyvateľom, ktorí si potrebujú niečo vybaviť odporúča mailovať alebo telefonovať.

„Z dôvodu preventívnych opatrení, kvôli vírusu a ochoreniu COVID 19, si dovoľujeme požiadať návštevníkov Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever, aby pred osobnou návštevou úradu uprednostnili iné formy komunikácie (elektronické podanie, e-mailová, príp. telefonická komunikácia),“ uvádza samospráva na svojej stránke.