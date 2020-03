Košičanka sa vrátila z Milána, s kašľom a horúčkou ju poslali z nemocnice do nemocnice

Na výsledky čakala v izolácii štyri dni.

10. mar 2020 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Zdravotnícke zariadenia prijali množstvo opatrení v súvislosti s koronavírusom.

Obyvatelia sú opakovane upozorňovaní na postupy, ktoré majú zachovať, ak si myslia, že môžu byť chorí.

Uplynulý týždeň sa nám do redakcie ozvala Košičanka Lýdia, ktorá sa vrátila z Milána.

Už niekoľko dní je táto oblasť v karanténe, v čase Lýdiinho pobytu ešte nebola situácia taká vážna.

„Po príchode z Milána som dostala horúčky a kašeľ. Na pohotovosti mi diagnostikovali zápal priedušiek a dali mi antibiotiká. Brala som ich týždeň, no môj stav sa nezlepšoval,“ opisuje Košičanka.

Z nemocnice do nemocnice

V čase jej zdravotných problémov nebol na Slovensku diagnostikovaný žiadny prípad a opatrenia, ako meranie teploty na letiskách, len začali platiť.

„Aj napriek liečbe sa mi teplota neznižovala, práve naopak. Mala som 38,5 stupňa Celzia, kašľala som a v noci sa mi zle dýchalo. Tak som zašla na Centrálny príjem na Triedu SNP so zámerom, aby mi zmenili liečbu, keďže táto mi nezaberá.“

Sestrička na recepcii si vypýtala kartičku poistenca aj správu z pohotovosti.

„Povedala som jej, že som bola v Miláne. Ako mala tú správu a kartičku poistenca v ruke, len ju hodila na pult a urobila päť krokov dozadu s tým, že mám ísť rovno na infekčné na Rastislavovu. Nikto sa nestaral, ako sa tam dopravím, alebo či mám rúško,“ opisuje.

Štyri dni v izolácii

Na infekčnom ju okamžite izolovali, dali jej rúško a lekár, oblečený v špeciálnom oblečení, chránený respirátorom, ju vyšetril.

„Povedal mi, že zostanem hospitalizovaná do pondelka. Takže štyri dni, vrátane víkendu. Odoberú mi vzorky a bude sa čakať na výsledky,“ hovorí mladá žena.

Ochorenie COVID-19 sa diagnostikuje z výterov, tie jej v nemocnici urobili až po troch dňoch, v nedeľu popoludní.

„Nerozumiem, prečo sa pacientovi okamžite neberú vzorky, aby sa vedelo, či má koronavírus alebo nie. U mňa sa nepotvrdil, zbytočne som strávila v nemocnici štyri dni, keď som mohla napríklad len dva. Žiadne vysvetlenie, prečo je to tak, mi nikto nedal.“

Správny postup

Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Ivana Vaněková upozorňuje na správny postup, aký má pacient na podozrenie na koronavírus dodržiavať.

„Ak majú občania podozrenie, mali by telefonicky kontaktovať svojho lekára, prípade sa spojiť s epidemiológom na infolinkách, ktoré sú k dispozícii. Pre Košice slúži infolinka na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. Podľa posúdenia epidemiológa je na tejto linke pacientovi odporúčaný postup. Ak sa posúdi, že pacient má podozrenie na ochorenie COVID-19 (koronavírus), následne je prevezený sanitkou so špeciálnym vybavením na infektologické pracovisko do príslušnej nemocnice, kde sa určí ďalší postup.“

Za pravdu jej dáva aj Veronika Tarkovská, vedúca oddelenia infekčnej epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach (RÚVZ).

„Špeciálnymi opatreniami sa musia riadiť aj zdravotníci, tie sú uvedené v Usmernení hlavného hygienika SR v súvislosti s novým koronavírusom.“

Testuje sa z výterov

Epidemiologička vysvetľuje, že pacientovi sa pri podozrení na koronavírus netestuje krv, ale robia sa mu výtery z nosa a hrdla, ktoré sú následne odoslané do laboratória.

Všetky vzorky sa doteraz vyšetrovali v Národnom referenčnom centre pre chrípku, zriadenom pri Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

„Toho času sa testuje aj cez víkend,“ dodala Tarkovská.

Prečo teda musela stráviť pacientka štyri dni v izolácii, nevysvetlila ani ona, ani hovorkyňa nemocnice.

„Naša Klinika infektológie a cestovnej medicíny je na prípadných pacientov s koronavírusom pripravená, personál je riadne vyškolený.“

Bude sa testovať aj v Košiciach

„Z dôvodu pribúdajúceho počtu vzoriek a z dôvodu zabezpečenia lepšej dostupnosti laboratórnej diagnostiky aktuálne pracujeme na zavedení laboratórnej diagnostiky nového koronavírusu aj na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, “ informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Vo svojom ústave lekárskej mikrobiológie a klinickej mikrobiológie chce začať testovať aj UNLP.

Výrazne by sa tak mal skrátiť čas od otestovania pacienta po výsledok, ten teraz trvá približne 24 hodín.

