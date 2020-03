V Šaci hospitalizovaný muž a jeho vnuk sú z Veľkej Idy. Obec čaká na pokyny

Paniku nešíria, sú pripravení.

9. mar 2020 o 13:40 Kristián Sabo

VEĽKÁ IDA, KOŠICE. Muž, ktorý je momentálne hospitalizovaný s podozrením na koronavírus v nemocnici v Šaci, pochádza z obce, ktorá bezprostredne susedí s Košicami.

Túto informáciu nám potvrdil Peter Nagy, starosta Veľkej Idy v okrese Košice-okolie.

V prípade 86-ročného muža sa čaká na výsledky vyšetrení a testov.

Ľudia potvrdili, že ide o obyvateľa obce

Súvisiaci článok V Šaci leží podozrivý na koronavírus. Jeho vnuk mal byť v Benátkach Čítajte

„Vyzerá to tak, že nakazený muž pochádza od nás. Túto informáciu mám niekoľkonásobne potvrdenú od susedov a občanov Veľkej Idy. Tí, ktorí boli v čakárni, keď ho priviezli do nemocnice, potvrdili, že to bol on. Všetci sú momentálne v domácej karanténe,“ vraví starosta obce.

Dodáva, že vnuk sa s dedom stretával často.

„Obaja sú z Veľkej Idy a bývajú na jednom dvore. Majú dvojgeneračný dom. Robíme opatrenia. Nakúpili sme rôzne prípravky. Čakáme na pokyny od hygienikov, ako aj od krízového riadenia. Zatiaľ nechceme robiť paniku, tak nám to aj odporúčali. Keď však vieme, s kým prišiel do kontaktu, kde všade po krčmách, obchodoch chodieval ten vnuk... Zatiaľ však nemáme potvrdené, že ide o koronavírus.“

Pripravujú sa na karanténu

Obec sa pripravuje na opatrenia, ktoré v prípade, že by sa vírus potvrdil, zasiahnu zrejme celú dedinu.

„Sme pripravení aj na karanténu v celej obci. Ak bude treba, nevidíme inú možnosť. Budeme sa riadiť pokynmi orgánov, všetko čo máme poskytneme. Objednali sme aj respirátory, uvidíme, kedy nám ich dodajú. Je s tým problém, chceli sme čo najväčší počet. Sme v neistote, nevieme, čo bude. Len čo budeme niečo vedieť, sme pripravení konať," uzavrel starosta.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.