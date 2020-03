Jančuška so Staňom: Načasovanie teambuildingu nebolo ideálne

Vedenie klubu by malo prijať opatrenia, hráči by sa mali ospravedlniť.

10. mar 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Minulotýždňový teambuilding hokejistov HC Košice bol podľa Milana Jančušku a Rastislava Staňu zle načasovaný.

Bývalý tréner oceliarov tvrdí, že za jeho pôsobenia by podobnú akciu tesne pred play-off určite nedovolil.

Počas aktívnej kariéry chytal Staňa nielen v zámorí, ale aj v Rusku či Švédsku, a ak v rámci spoločnej tímovej akcie nastal podobný problém, hráči sa v prvom rade verejne ospravedlnili fanúšikom a sponzorom.

Priznanie si viny by malo byť v podobných situáciách u profesionálnych športovcov samozrejmosťou.

Do vnútorných problémov nevidí

Košický dres obliekal Milan Jančuška v časoch najväčšej slávy klubu.

V tíme pôsobil niekoľko sezón aj ako hlavný tréner či asistent a incident na teambuildingu, ktorý sa udial minulý týždeň ho prekvapil.

„Neprináleží mi to hodnotiť. Správu o tom, čo sa stalo, som samozrejme zachytil a mám na to celé svoj názor. Viem asi približne, prečo sa to stalo, ale v prvom rade je to vec vedenia klubu, aby to vyriešilo a prijalo opatrenia,“ povedal Jančuška.

Rodák z Liptovského Mikuláša má povesť prísneho, no férového trénera a s podobnou situáciou by si dokázal poradiť.