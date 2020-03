Päť základných škôl v Košiciach prerušilo vyučovanie

Zatvorené budú aj niektoré škôlky.

10. mar 2020 o 12:38 (aktualizované 10. mar 2020 o 13:04) Judita Čermáková, Jana Ogurčáková

KOŠICE. Kým ešte v pondelok platilo, že základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice zatiaľ zostávajú v prevádzke, v utorok už bola situácia iná.

Zavrieť školské brány sa rozhodlo päť základných škôl.

Ako prvá informovala o chrípkových prázdninách Základná škola Hroncova.

Voľno do pondelka

„Riaditeľ školy oznamuje rodičom a žiakom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach bude vyučovanie z dôvodu zvýšeného počtu žiakov s chrípkovým ochorením prerušené od 10. marca do 13. marca.“

Mimo prevádzky je aj školská jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času.

Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 16. marca.

O rovnakom scenári informovala aj Základná škola Park Angelinum. Žiaci majú chrípkové prázdniny od 11. 3. (streda) do 13. 3. (piatok) 2020. Nástup do školy je naplánovaný na pondelok 16. 3. 2020.

„Zatiaľ máme zatvorených päť škôl,“ potvrdil hovorca košickej radnice Vladimír Fabian.

Každý riaditeľ má podľa neho právo vyhlásiť chrípkové prázdniny po odobrení hygieničkou, pokiaľ má viac ako 30 percent absentujúcich.

Zatvorenie všetkých škôl neplánujú

„Mesto Košice vo všeobecnosti nejde zatvárať školy plošne, pretože samospráva môže prostredníctvom riaditeľov nariadiť iba riaditeľské voľno, ktoré môže byť v trvaní maximálne päť dní. A päť dní nám problém nijako nerieši, pretože inkubačná doba ochorenia je 14 až 21 dní.“

Súvisiaci článok Mesto Košice zatiaľ základné a materské školy nezatvorí Čítajte

Zároveň majú byť riaditelia škôl maximálne súčinní v akomkoľvek prípade, kedy rodič zavolá, že chce dieťa nechať doma, lebo si myslí, že to bude preň bezpečnejšie.

„Rodič má nárok nechať dieťa pár dní doma na základe vlastnej ospravedlnenky, no nemôže ho nechať doma na dva týždne. Musí byť tiež zabezpečené, aby dieťa nevymeškalo učivo. Ak by mesto zatvorilo všetkých sto škôl, uvoľnilo by sa do Košíc približne 20-tisíc žiakov a tým pádom by s nimi muselo ostať niekoľko tisíc rodičov. To by urobilo väčšie škody. Ak sa niekto cíti chorý a riadi sa pokynmi ministerstva, nech si urobí domácu karanténu. Je to omnoho efektívnejšie a rozumnejšie riešenie ako plošné zatváranie škôl,“ dodal Fabian.

Niektorí rodičia nechali deti preventívne doma.

Oficiálny dôvod zatvorenia škôl i škôlok sú chrípkové prázdniny.

„Technicky, keď školy splnia požiadavku 30-percentnej absencie žiakov, dostanú povolenie a najmä v tomto prípade a tejto chvíli, keď sa rieši koronavírus. Aj kraj a iné samosprávy pozatvárali školy, no budú ich musieť najneskôr budúci týždeň otvoriť a to im nijakým spôsobom nerieši problém, pokiaľ sa nevyhlási mimoriadna situácia,“ uzavrel Fabian s tým, že rodičia by sa mali správať zodpovedne a sledovať pokyny ministerstva zdravotníctva a školstva.

Prerušenie prevádzky škôl z dôvodu zvýšenej absencie detí alebo žiakov na základe pokynu RÚVZ v Košiciach 10. 3. 2020 - 14. 3. 2020 MŠ Budapeštianska 3 MŠ Šafárikova trieda 4 ZŠ Hroncova 23 11. 3. 2020 - 15. 3. 2020 MŠ Budapeštianska 1 EP MŠ Viedenská 34 MŠ B. Němcovej 4 MŠ Turgenevova 7 MŠ Cottbuská 34 MŠ Masarykova 19/A (ZŠ s MŠ) MŠ Galaktická 11 MŠ Muškátová 7 ZŠ Mládežnícka 3 - Košice Šaca ZŠ Park Angelinum 8 ZŠ Staničná 13 ZŠ Tomášikova 31 11. 3.2020 - 16. 3. 2020 Jazyková škola Užhorodská 8

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.