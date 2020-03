Košické kluby reagujú na dvojtýždňový zákaz športových podujatí

Vstupné za šláger so Slovanom sa zrejme bude vracať.

11. mar 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Kluby z metropoly východu sa prispôsobili situácii, ktorá nastala po pondelkovom rozhodnutí Ústredného krízového štábu SR v snahe minimalizovať šírenie COVID-19.

Najbližšie dva týždne (10. – 23. marca) sú všetky športové podujatia zakázané.

Hokejisti budú trénovať ďalej, futbalisti či hádzanári obmedzia tréningový proces A-tímov, mládežníckym družstvám tréningy úplne zrušili.

Zástupcovia klubov sa zhodujú, že vzhľadom na vážnosť situácie a z dôvodu ochrany zdravia ide o správne rozhodnutie.

V Steel Aréne sa zvýšia hygienické opatrenia

Hokejisti HC Košice mali v piatok odohrať domáci šláger so Slovanom Bratislava, kde sa očakávala veľká divácka kulisa.

„Čakáme na oficiálne rozhodnutie, ktoré padne na stredajšom mimoriadnom zasadnutí Pro-Hokeja a na základe toho budeme ďalej postupovať. Samozrejme fanúšikovia na tom nebudú stratoví, pretože pokiaľ budú zápasy zrušené a nie presunuté, zareagujeme podľa očakávania. Vstupné za lístky sa bude vracať, ale nechcem predbiehať, viac budeme vedieť po stretnutí zástupcov klubov,“ povedal športový riaditeľ oceliarov Jan Šťastný.

Nasledujúce dva týždne by sa mali košickí hokejisti pripravovať v rámci tréningov tak, ako mali pôvodne v pláne pred štartom play-off.

„Určite využijeme možnosť odpočinku a pauzy, pretože chlapci majú rôzne šrámy a zranenia z celej sezóny. Následne sa začneme pripravovať na štvrťfinále. Všetci veríme, že po dvoch týždňoch sa play-off hrať bude. Čo sa týka mládeže, rozhodli sme sa na týždeň úplne prerušiť tréningový proces,“ skonštatoval Šťastný.

Oceliari zatiaľ špeciálne opatrenia v súvislosti s výskytom koronavírusu v Košiciach neprijali.

„Našťastie sa nás to úplne netýka, ale samozrejme to vnímame ako celosvetový problém. Obmedzili sme stretávanie mládeže a rodičov pod jednou strechou Steel Arény. V hale by mali prebiehať aj zvýšené hygienické opatrenia a to je zatiaľ asi všetko, čo môžeme urobiť.“

Pokračovanie bez divákov si nevedia predstaviť

Futbalisti FC Košice zatiaľ zvažujú, či budú pokračovať v tréningovom režime.

„Tréningy mládeže sme úplne pozastavili minimálne na jeden týždeň. Hráči A-tímu sa stretli v utorok v klasickom tréningovom procese a po diskusii s trénermi sa rozhodneme, ako budeme ďalej postupovať. Zo zväzu nám prišlo nariadenie, že najbližšie dve kolá sa neodohrajú a potom sa uvidí, či sa situácia zlepší alebo naopak zhorší. Verím, že budeme ďalej pokračovať aj s divákmi, pretože kvôli nim to celé robíme a bez nich si to neviem predstaviť,“ povedal športový riaditeľ FC Košice Pavel Turczyk.

Hádzanári Košice Crows mali najbližší domáci zápas odohrať až 28. marca, ktorý by sa v prípade zlepšenia situácie mohol uskutočniť.

„O dva týždne sme mali hrať zápas v Nových Zámkoch, ktorý sa ale s istotou neuskutoční a či budeme hrať proti Šali je zatiaľ otázne. Náš tréner Antl, ktorý je zároveň členom vedenia zväzu je na porade, kde sa rieši ďalší postup. Celú mládež sme stopli, keďže situácia je vážna a vnímame to seriózne. Muži by mali trénovať individuálne. Samozrejme, budeme sa riadiť pokynmi regionálneho úradu zdravotníctva, tak aby sa vírus ďalej nešíril,“ uviedol prezident Košice Crows Filip Fabišík.

Play-off volejbalistov už možno nedohrajú

Bez možnosti trénovať ostali košickí vodnopólisti, keďže Mestská krytá plaváreň zatvára svoje brány.

„V utorok bol posledný deň, kedy bol bazén otvorený. Nemáme teda, kde trénovať, ale to sa týka všetkých košických tímov. Dočasné zrušenie súťaže na dva týždne sme prijali, hoci momentálne máme dobrú formu a sme rozbehnutí. Bohužiaľ v živote sa stávajú aj takéto nepredvídateľné udalosti, ktoré musíme rešpektovať. Náš klub mal organizovať aj súťaž mladších žiakov a kadetov, ktoré sa rušia. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, či dôjde k náhradným termínom a presunom zápasov. Už tak dlhá sezóna sa nám zrejme ešte viac natiahne,“ povedal tréner ŠK Hornets Košice Karol Bačo ml.

Volejbalisti VK KDS Šport Košice sa zariadia podľa pokynov a nariadení vyššieho územného celku.

„Zatiaľ nevieme stanovisko volejbalovej federácie, či sa po 14 dňoch bude pokračovať v súťaži alebo nie. Zatiaľ to vyzerá, že zrušíme všetky tréningy, keďže ani nemáme vlastné priestory a podliehame zriaďovateľovi, ktorým je VÚC Košice. V máji začína príprava reprezentácie na kvalifikáciu, takže dovtedy musí byť všetko odohrané alebo sa to jednoducho zruší. Budeme rešpektovať akékoľvek rozhodnutie,“ skonštatoval predseda a štatutár klubu Milan Šimoňak.

Basketbalistky začnú zrejme rovno v semifinále

Tréningový proces neprerušili basketbalistky Young Angels Košice, ktoré mali posledný zápas pred štartom play-off odohrať v sobotu v Bratislave.

„Tréningy mládeže sme prerušili zatiaľ do konca týždňa. Čo sa týka žien, je veľký predpoklad, že posledné kolo sa neodohrá a taktiež ani štvrťfinále, a hneď ako to bude možné sa začne rovno semifinálovými bojmi. Zatiaľ to ale nie je definitívne potvrdené,“ povedal generálny manažér Young Angels Daniel Jendrichovský.

