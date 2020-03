Košice pred sto rokmi: Vrátila sa španielska chrípka, niektoré prípady sa skončili smrťou

Čo písali noviny.

15. mar 2020 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Zneuctenie cintorína

Poškodzujú mestské parky

Prednedávnom pochovávali na košickej Rozálii košického prepošta Sándora Fodora. Jeho nový hrob bol zahalený veľkým množstvom kytíc a vencov od priateľov a známych. Do večera však všetky zmizli a čerstvý hrob bol úplne pošliapaný.

Je to iba jeden smutný prípad vandalizmu, ktorý sa v poslednom období vo veľkom rozmáha v našom meste. Ničia sa hroby, kradnú sa vence a kvety. Nevieme koho je to práca. Jedno je isté, každý lepšie cítiaci človek je z takéhoto neúctivého počínania pobúrený.

Úrady vidia tieto veci. Vedia o nich, veď škodami trpí hlavne mesto, o čom svedčí aj nedávny prípad, kedy bolo ukradnuté celé oplotenie cintorína. Predsa sa nič nedeje. Uvedomujeme si, že v súčasnej ťažkej dobe má mesto mnoho starostí a povinností. Ale vieme aj to, že najatie dvoch strážnikov by mestská kasa hravo zvládla.

Takého nemožné stavy však nepanujú iba na cintoríne, ale aj v parčíkoch na Hlavnej ulici. Skrášľovací spolok sa o nej stará ako môže. Vysádza v nich kvetinové záhony udržiava trávniky, len aby bolo niečo pekné a svieže v tomto prašnom a sivom meste. Zraky ľudí s radosťou sledujú túto oázu krásy.

No táto nesmierna krása trvá vždy iba do chvíle, kým sa odtiaľ záhradníci nepoberú preč. Potom sa tam nahrnie armáda detí, ktorá v zlosti a v zápale pre futbal, pošliapava všetko to, čo ruky pracovitých ľudí vytvorili. Všetko sa to odohráva priamo pred budovou polície. Je nepochopiteľné ako toto vyčíňanie nespratných živlov môžu strpieť.

(Kassai Hirlap, 12. 3. 1920)

O španielskej chrípke

Na všetko zlé si človek zvykne a tak som si zvykol aj ja na meno „španielky“, bez ohľadu na to ako veľmi sa protivilo proti tomu moje lekárske i historické presvedčenie. Veď neexistoval žiadny pádny dôvod na to, aby sme dávno zaužívané pomenovanie influenzy zamietli pod koberec. Z psychologického hľadiska je rozhodne umnejšie používať starý názov, pretože k nemu publikum neprisudzuje žiadny záhadný ani iný tajuplný význam a ani sa ho poverčivo nedesí. Chorý sa nepochybne ľahšie zotavuje ak sa svojho problému nebojí. „Španielka“ je v móde a aj bohom je zbytočné bojovať proti móde, hovorieval Schiller (Friedrich Schiller, nemecký spisovateľ, pozn. autora).