Opatrenia v súvislosti s koronavírusom prijali aj súdy v Košickom kraji

Vstup do budov súdov nebude umožnený každému.

11. mar 2020 o 12:19 Róbert Bejda



KOŠICE. S opatreniami v súvislosti so šírením koronavírusu prišiel aj Krajský súd (KS) v Košiciach a súdy v jeho pôsobnosti.

Ako informovala jeho hovorkyňa Anna Pančurová, predseda KS Imrich Volkai vydal opatrenie v zmysle záverov zasadnutia krízového štábu na Ministerstve spravodlivosti SR v Bratislave zo dňa 10. marca 2020.

Až do odvolania budú na všetkých súdoch v pôsobnosti KS v Košiciach v účinnosti opatrenia smerujúce k obmedzeniu pohybu verejnosti v priestoroch súdov.

Obmedzenia pri vstupe

Ide o dôslednú kontrolu účelu vstupu osôb do budovy súdu. Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže obdržia preto od vedenia súdov zoznam účastníkov konania a predvolaných osôb.

Zavádza sa obmedzenie činnosti informačného centra súdu len na telefonické a elektronické poskytovanie informácií.

"Dochádza k obmedzeniu vstupu do priestorov súdov osobám, ktorých účasť na pojednávaniach a iných úkonov súdov nie je nevyhnutná s výnimkou vstupu osôb za účelom doručenia podaní do podateľne. Vstup osôb do budovy bude umožnený len na nevyhnutný čas a len do priestorov, aby bol dosiahnutý účel vstupu do budovy," uviedla Pančurová.

Jednotlivé súdy zvážia uskutočnenie pojednávaní a iných úkonov súdov, najmä osobitne prihliadnu na žiadosti o odročenie pojednávania zo zdravotných dôvodov, resp. z dôvodov súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19.

Umožní sa osobám pri účasti na pojednávaniach a iných úkonov súdov používať dezinfekčné a ochranné pomôcky. Súdy zabezpečia pre všetkých zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou, primerané dezinfekčné a ochranné pomôcky.

S príznakmi musia ostať doma

Až do odvolania je zakázané prijímať v objektoch súdov návštevy.

"Rušia sa plánované pracovné porady, školenia, zahraničné služobné cesty. Zamestnanci, ktorí prejavujú príznaky choroby sa musia zdržiavať v domácom prostredí. Sudcovia a zamestnanci súdov, ktorí prišli do kontaktu s osobou, u ktorej bol potvrdený prípad ochorenia COVID-19, sú povinní o tejto skutočnosti informovať riaditeľa správy súdu, bezodkladne kontaktovať centrá prvého kontaktu a zdržiavať sa mimo pracoviska," pokračuje Pančurová vo výpočte prijatých opatrení.

Sudcovia a zamestnanci súdov, ktorí neprišli do kontaktu s osobou, u ktorej bol potvrdený prípad ochorenia COVID 19, ale majú príznaky podobné príznakom tohto ochorenia, sú povinní zdržiavať sa mimo pracoviska

"Zamestnanci podateľne, informačného centra, vyššieho overovania listín, oddelenia probácie a mediácie sú okrem iného povinní dodržiavať všeobecné hygienické postupy pri manipulácii s podaniami a spisovým materiálom a pri výkone probačného dohľadu, realizovať úkony s prijímaním a evidovaním všetkých osobne doručených podaní v ochranných prostriedkoch poskytnutých súdom," dodáva hovorkyňa KS KE.

Opatrenia zatiaľ platia do 23. marca 2020.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.