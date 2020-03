Poslanec kontrolórovi: Mohli ste kraju ušetriť 1,8 milióna eur

Dokazovať to má zverejnená faktúra. Hudák to považuje za diskreditáciu kvôli kandidatúre.

12. mar 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Na ostatnom krajskom zastupiteľstve vyvolala roztržku správa hlavného kontrolóra.

Ľubomírovi Hudákovi (exSmer) vyčítali poslanci primálo kontroly.

Poslanci: Málo efektívny

„Keď sledujem priebeh kontrol, deje sa jedna unikátna vec. V porovnaní s rokom 2016 klesol o 60 percent počet komplexných kontrol, zvýšili sa tematické. Pokiaľ to viem laicky zhodnotiť, komplexné kontroly sú aj 15-krát časovo náročnejšie,“ kritizoval Michal Kravčík (DS), ktorý v tejto súvislosti pripomenul aj kauzu meganájomného v Sečovciach.

„Nejde mi do hlavy, ako je možné, že Útvaru hlavného kontrolóra (ÚHK) unikla faktúra, ktorá hovorí o prenájme vyše 70-tisíc eur. Pritom v kontrole uvádzate desiatky operácií v hodnote spolu 12-tisíc. Tieto veci sú pre mňa záhadou a z toho dôvodu je pre mňa úsmevné, keď často čítam sťažnosti, že ste nedostali odmeny, ktoré si zaslúži váš útvar.“

Takmer dva milióny eur

Milan Kaplan (OĽaNO) považuje za nepochopiteľné, že pri elokovanom pracovisku v Sečovciach našiel kontrolór porušenie disciplíny až tri roky „po funuse“.

„V roku 2019 ste prišli na zistenia, no v roku 2016 nie. Dostali ste medzi dokumentmi aj faktúru za 2016. Ako ste to vtedy zo svojej pozície mohli prehliadnuť? Ak by ste neprehliadli, mohli sme ušetriť 1,8 milióna eur.“

Pripomenul, že v roku 2016 urobili kontrolóri aj iné kontroly, v ktorých rozplietli napojenia na podnikateľa Ivana S.

Išlo o rozdeľovanie hodnôt zákazky, aby sa nemuselo ísť do verejného obstarávania s vysokou hodnotou.

„Prečo ste v rozplietaní nešli ďalej? Museli by ste prísť na Sečovce. Ak ste dostali faktúry, a to je zrejmé, ako ste to mohli nevidieť?“ pýtal sa Kaplan.

Podnikateľ Ivan S. bol v štvorici obvinených z majetkovej trestnej činnosti v kauze Sečovce. Prokuratúra neskôr obvinenia zrušila.

Župan Rastislav Trnka (nezávislý) reagoval, že „bol vo veľmi dobrom vzťahu, možno povedať že až kamarátskom, s naším hlavným kontrolórom.“

Faktúra svietila

Kaplan si od úradu vyžiadal kompletný zápis kontrolnej skupiny, záverečnú správu z kontroly z roku 2016 a tiež protokol o všetkých poskytnutých materiáloch.