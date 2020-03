Haščák: Prípadov je strašne málo, aby sa kvôli tomu skončila liga

Je správne, že sa robia radikálne kroky, vraví Kroták.

12. mar 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE/POPRAD. Rozhodnutie o okamžitom ukončení Tipsport ligy prijali s nevôľou a sklamaním hráči i fanúšikovia, ktorí sa už tešili na vyvrcholenie sezóny v podobe play-off.

Najlepší kanonier celej súťaže a útočník HC Košice Marcel Haščák, ktorý sa zotavoval zo zranenia, bol z nekompromisného verdiktu nahnevaný a rozčarovaný.

Rovnaké sklamanie zavládlo aj v tábore HK Poprad, ktorý bol po posledných príchodoch posíl jedným z favoritov na boj o finále.

Bývalý extraligový rekordér v počte odohraných zápasov i zisku kanadských bodov Arne Kroták naopak zrušenie súťaže považuje za správny krok, ktorý môže prispieť k zmierneniu šírenia koronavírusu na Slovensku.

Myslí si, že to nebolo dobré riešenie

Košickým hokejistom patrila v nadstavbovej časti tretia priečka a v play-off chceli po troch sezónach sklamania bez účasti v semifinále konečne dopriať fanúšikom viac radosti.

„Desať mesiacov sme tvrdo dreli a bojovali za to, aby sme si zahrali v play-off. Priznám sa, že ja som z toho rozhodnutia veľmi nahnevaný. Najviac ma mrzí, že to zrušili len tak, behom troch dní. V Košiciach sme sa zišli skvelá partia a napokon ani nedostaneme šancu, aby sme niečo mohli dokázať. Som veľmi sklamaný a myslím si, že žiadneho hokejistu nemôže tešiť, ako to dopadlo,“ povedal pre Korzár Marcel Haščák a dodal:

„Hokej je najkrajší práve v play-off a my sa ho tento rok nedočkáme. V Košiciach sme trikrát v rade neboli v semifinále a teraz sme robili všetko pre to, aby sme niečo dokázali. Krátko pred play-off nám zrušia súťaž a ja si myslím, že to nebolo dobré riešenie.“

S rozhodnutím mali počkať

Aj napriek tomu, že Haščák neodohral kvôli zraneniu posledných 10 duelov, ostal stále na čele strelcov s 33 gólmi.

Zatiaľ netuší, čo bude v najbližších týždňoch robiť.

„Pripravoval som sa, aby som bol v čo najlepšej forme pred play-off. Ani sám neviem, čo budem teraz robiť. Ja pevne verím, že sa situácia s koronavírusom zlepší. Bude ma ale mrzieť, keď v Česku po dvoch týždňoch rozhodnú, že pokračujú ďalej a ja budem v televízii sledovať ich play-off miesto toho, aby som ho hral na Slovensku,“ uviedol Haščák.

Aj napriek tomu, že koronavírus bol potvrdený v Košiciach, žiadne napätie v spoločnosti si rodák z Popradu nevšimol.

„Nikto z mojich spoluhráčov ani z mojej rodiny a okolia nie je chorý. Ak by sa niekto taký našiel, určite by som bol za to, aby sa liga zrušila. Ale pre mňa je desať prípadov, ktoré boli na celom Slovensku potvrdené strašne málo na to, aby sa za tri dni rozhodlo o skončení sezóny. Mrzí ma, že ešte pár dní s tým nepočkali. Je to môj osobný názor, ale ja nie som virológ,“ skonštatoval Haščák.

Brejčák: Mohli spraviť víkendový turnaj

Rozhodnutie o skončení ligy nepotešilo ani skúseného popradského obrancu Daniela Brejčáka.

„Skončila nemecká aj rakúska liga a zrejme ďalšie budú pribúdať. Samozrejme ma to mrzí, pretože je to ako keby sme túto sezónu ani nehrali. Som z toho naozaj sklamaný, ale zdravie je prvoradé. Mohla to byť pre nás pekná sezóna, no život píše aj takéto scenáre,“ skonštatoval Brejčák.

Hrať bez divákov by podľa 33-ročného obrancu nemalo zmysel. O tom, ako sa mohla sezóna ukončiť ale mal vlastnú predstavu.

„Nebolo by to dobré, hrať bez divákov, pre nás hráčov ani pre samotné kluby, ktoré žijú z predaja vstupeniek. Práve v play-off môžu najviac zaplniť klubové kasy. Ja som rozmýšľal, že sa mohol spraviť víkendový turnaj, v ktorom by sa stretli dve skupiny po štyroch účastníkoch a víťazi by si zahrali o trofej. Mohlo by sa to hrať na jednom mieste a aspoň by to bolo nejakým spôsobom ukončené.“

Napriek predčasnému skončeniu sezóny bude mať Brejčák doma o zábavu postarané.

„Čakáme druhý prírastok do rodinky, takže sa budem pripravovať práve na príchod ďalšieho potomka. Určite mi ale hokej bude veľmi chýbať a nie som ešte zmierený s tým, že sezóna sa skončila. Ja už tiež nie som najmladší a mám po sezóne rôzne šrámy, ktoré si budem musieť doliečiť.“

Verí, že kluby dostanú kompenzáciu

Opatrenia proti šíreniu nákazy COVID-19 sa mohli podľa popradského beka urobiť už skôr.

„Keď sa už zakázali kultúrne a športové podujatia, mali zatvoriť aj školy a ďalšie miesta. Takto sa budú krížom krážom stretávať ľudia v nákupných centrách a podobne a je vysoko pravdepodobné, že to tam niekto roznesie. My s manželkou sa snažíme chodiť len na prechádzky a nikde sa dlho nezdržiavať. Nechodíme k starým rodičom, pre ktorých je to najviac rizikové. Navyše manželka je tehotná, takže si dávame veľký pozor. Urobil som si už aj zásoby potravín, ak by niečo prepuklo. Nakúpil som zopár cestovín a podobne.“

Kluby sa teraz budú musieť vyrovnať s neľahkou situáciou z hľadiska predčasného ukončenia zmlúv so svojimi hráčmi.

„Bude to veľmi náročné a sám som zvedavý, ako sa k tomu postavia kluby a zväz. Ide o to, či kluby dostanú nejakú kompenzáciu, pretože ide o veľký výpadok. Veľa chlapcov má kontrakty do konca apríla a keď vám povedia, že zmluva končí o mesiac a dve tretiny skôr ako mala, nie je to nič príjemné. Niekto to za nás rozhodne a my sa môžeme aj na hlavu postaviť. Je to naše živobytie, ale verím, že napokon hráči aj kluby budú spokojné s tým, ako sa to vyriešilo,“ povedal Brejčák.

Kroták: Sme v situácii, v akej sme ešte neboli Rekordér slovenskej extraligy Arne Kroták vníma rozhodnutie o predčasnom ukončení sezóny ako pozitívny krok. „Nebolo to určite ľahké rozhodnutie, ale myslím si, že bolo správne. V danej situácii to bolo zrejme najrozumnejšie riešenie. Možnosť dohrať bez divákov by bola určite zlá. Ja som zažil v kariére plné aj takmer prázdne štadióny, napríklad keď sme hrali proti reprezentačnej dvadsiatke a atmosféra i emócie boli takmer nulové,“ povedal Kroták. Počkať ako sa situácia vyvinie by podľa Krotáka nebolo správne rozhodnutie. „Pred mesiacom sme len konštatovali, že niekde v Čine a Taliansku sa rozširuje nákaza a človek to príliš neriešil. Teraz je to už u nás a uvidíme, ako to bude ďalej postupovať. Myslím, že čakať dva týždne, či sa situácia zlepší by nebolo dobré. Neviem si predstaviť, ako by prebiehali tréningy a podobne,“ uviedol Kroták a dodal: „Dostali sme sa do situácie, v akej sme ešte nikdy neboli a netreba to podceniť tak, ako sa to stalo v Taliansku, kde je situácia kritická. Myslím, že je správne urobiť okamžité radikálne kroky, aby sme sa nedostali do situácie, že nás nebude mať kto zachraňovať a bude nedostatok lôžok. Vieme dobre, v akom stave je naše zdravotníctvo. V danej chvíli sa urobili rozumné riešenia.“ Kroták, ktorý trénuje mládež v Poprade sa snaží dodržiavať všetky hygienické odporúčania a opatrenia. „S kadetmi sme v stredu absolvovali posledný tréning. V rámci prevencie sme dodržiavali všetky nariadenia, ktoré by mali byť podľa mňa samozrejmosťou. Dôležité je dôkladné umývanie rúk, zvýšený prísun vitamínu C a podobne.“ (pf)

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.