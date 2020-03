Futbal zatiaľ nenasleduje hokej. Čaká sa na vývoj situácie

Úvodné jarné kolo tretej a štvrtej ligy je preložené na 1. apríla.

12. mar 2020 o 13:29 Daniel Dedina

KOŠICE. Svetovou témou číslo jedna je momentálne šírenie nebezpečného koronavírusu.

Ten šarapatí v mnohých častiach sveta, Svetová zdravotnícka organizácia ho už označila za pandémiu.

Súčasná situácia má výrazný vplyv aj na celkové dianie v športe.

Prvotné opatrenie v podobe konania zápasov či súťaží bez divákov momentálne znásobujú ich prekladania na iné termíny, či dokonca predčasné ukončenia sezón.

Inštrukcie: Ani tréningy a prípravné zápasy

Futbalové súťaže v našich končinách majú tú výhodu, že sú ešte len na začiatku jarnej časti.

Kompetentní sa preto rozhodli zvoliť vyčkávaciu taktiku.

Isté je v tejto chvíli len to, že štart tretej a štvrtej ligy sa na východe Slovenska posunie.

Športovo-technická komisia Východoslovenského futbalového zväzu na svojom stredajšom zasadnutí rozhodla o náhradnom termíne 18. kola v spomenutých súťažiach.

Namiesto 21., resp. 22. marca sa bude hrať 1. apríla.

Ak dovtedy pominie zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, nateraz platný do 23. marca.

„Túto situáciu sme s pánom Olšavským, predsedom ŠTK VsFZ, riešili už pred zasadaním komisie. Akceptujeme rozhodnutie krízového štábu, naše kluby boli inštruované o tom, že by nemal prebiehať ani tréningový proces a prípravné stretnutia,“ povedal Korzáru predseda VsFZ Richard Havrilla.

Koniec sezóny možno posunú

Po stredajšom rozhodnutí zástupcov klubov Tipsport ligy, ktoré budú podľa všetkého nasledovať aj ďalšie súťaže na Slovensku, sa pre väčšinu hokejistov už sezóna skončila.

V prípade futbalu šanca na pokračovanie aktuálneho ročníka stále existuje.

„Chceme počkať do 25. marca, ako sa vyvinie situácia. Či bude zákaz organizovania športových podujatí predĺžený alebo nie. Nechceme vopred robiť ďalekosiahle závery. Na základe nových informácií by sme potom mali rozhodnúť, čo ďalej,“ uviedol Havrilla.

Ak by aj zákaz pokračoval, stále vidí možné riešenie.

„Jedna z alternatív je, že by sme nekončili 14. júna, ale povedzme o týždeň neskôr. Ak bude odložených viac víkendov, tak budeme musieť hrať aj v stredu. Sezónu by sme v každom prípade chceli dohrať, ale musíme mať dostatočný počet termínov. Zatiaľ to tak je, avšak u amatérov nemôžeme očakávať, že budú celý mesiac v rytme streda – nedeľa - streda,“ uvedomuje si šéf futbalu na východe Slovenska.

Aj on samozrejme dobre vie, že prvoradé je zdravie všetkých zainteresovaných, preto si počká na stanovisko hlavného hygienika i vlády SR.

Regionálne štadióny sa nedajú úplne uzavrieť

Zaujímalo nás tiež to, či je možný scenár, aby sa aj v regionálnych futbalových súťažiach hralo bez divákov.

„V našich súťažiach sa počty divákov pohybujú rádovo do sto. Navyše štadióny v tretej, štvrtej a piatej lige nie sú postavené tak, že sa to dá úplne uzavrieť. Často je tam nejaký plot, spoza ktorého sa tiež dajú zápasy sledovať,“ skonštatoval Richard Havrilla.

O spôsobe, ako by sa postupovalo, ak by sezóna skutočne nemohla pokračovať, či by sa zohľadnilo súčasné tabuľkové postavenie, ktoré však nekorešponduje s regulárnosťou, keďže tímy medzi sebou odohrali nerovnaký počet zápasov, špekulovať nechcel, nakoľko ide o hypotetickú rovinu.

„Ak by to bolo aktuálne, budeme to riešiť,“ povedal.

V prípade, že by nákaza prepukla u niektorého z hráčov, izolované bude celé mužstvo.

„Takisto ako rodinní príslušníci. V zmysle nariadení by do karantény šli všetky osoby, ktoré prišli do styku s touto osobou,“ zdôraznil Richard Havrilla, ktorý sa snaží myslieť pozitívne.

Jasne to dokumentoval na záver nášho rozhovoru, keď na odľahčenie dodal: „Verím, že všetci hráči poctivo trénovali a po zime sú dostatočne otužení, takže žiaden koronavírus sa ich týkať nebude.“

Problémom je najmä reprezentácia Okrem regionálnej úrovne sme s Richardom Havrillom, ktorý zároveň zastáva post 1. viceprezidenta Slovenského futbalového zväzu, prebrali aj tú vrcholovú. Nútene momentálne pauzuje i Fortuna liga a II. liga. „Súčasný stav akceptujú všetky kluby. Hráči, realizačné tímy i zástupcovia klubov dostali inštrukcie, ako sa správať, tréningový proces je obmedzený. Aj v týchto súťažiach budeme čakať na rozhodnutie kompetentných orgánov,“ poznamenal Havrilla. Komplikovanejšia situácia je v súvislosti so semifinále baráže Ligy národov Slovensko – Írsko, ktoré sa bude hrať 26. marca v Bratislave bez divákov. S akým kádrom do jedného z kľúčových súbojov o postup na Euro 2020 vyrukuje mužstvo trénera Pavla Hapala je zatiaľ otázne. „Výkonný výbor SFZ jednohlasne rozhodol, že ruší účasť divákov. Oveľa väčší problém máme s hráčmi, lebo až sedem ich hrá v Taliansku, kde je situácia najvážnejšia. Po príchode na Slovensko by mali byť v karanténe a po návrate potom opäť. S predstaviteľmi UEFA sme v dennodennom kontakte a jednáme o tom, či sa vôbec tento zápas bude hrať,“ dodal čelný funkcionár SFZ. (dd)

