Víkendové zatváranie centier rozbehlo nákupnú horúčku aj v Košiciach

Dodávky tovaru majú zatiaľ fungovať. Reťazec: Nepodliehajte panike.

13. mar 2020 o 13:35 Michal Lendel, Judita Čermáková

KOŠICE. Po štvrtkovom ohlásení, že počas víkendu budú obmedzené prevádzky v obchodných centrách, došlo k aj v košických reťazcoch k enormnému nárastu zákazníkov.

V rámci posledných opatrení kvôli koronavírusu bude možné od soboty nakupovať v centrách iba potraviny, lieky a drogériu.

Na sociálnych sieťach sa od piatka rána množia fotografie, ktoré zachytávajú, ako nato zareagovali zákazníci.

Jednou z nich je snímka, ktorá zachytáva dlhé rady pred pokladňami v potravinách na sídlisku Nad jazerom.

Avšak podľa jednej zo zákazníčok bola situácia na mieste pokojná.

„Zvládali to ako zamestnanci, tak aj zákazníci. Napriek tomu, že fungovali všetky pokladne, čakalo sa v radoch dlhšie ako obvykle, takých 15 až 20 minút,“ opísala dianie z potravín.

Labaš ml.: Dodávky tovaru zatiaľ fungujú

Nárast zákazníkov zaznamenala vo svojich prevádzkach aj košická spoločnosť Labaš.

Tá okrem maloobchodnej siete prevádzkuje aj veľkoobchod s potravinami.

„Je tam výrazný nárast počtu nakupujúcich. Hlavne odvčera (pozn. red. – vo štvrtok). No chcel by som apelovať na zákazníkov, aby nepodliehali panike. Čo sa týka dodávok tovarov, evidujeme síce nejaké výpadky, no všetko je v norme. Dodávatelia si zatiaľ svoje záväzky plnia,“ povedal Miroslav Labaš ml. z oddelenia marketingu.

Pripustil, že vo všeobecnosti platí, že je nedostatok dezinfekčných prostriedkov.

Logistika funguje podľa Labaša ml. aj v rámci veľkoobchodu.

„Tu sme počnúc piatkom v rámci minimalizácie osobného styku našich zamestnancov a zákazníkov zrušili osobný odber. Nakupovať sa dá cez eshop so závozom potravín na prevádzku odberateľa. To znamená, že podnikateľom, ktorí u nás nakupujú, tovar zavezieme,“ vysvetlil.

Častejšie dezinfikujú, uprednostňujú karty

Nové hygienické opatrenia mali zaviesť i v maloobchode.

„Častejšie dezinfikujeme pokladničné pásy, rúčky nákupných košíkov i vozíkov, nainštalovali sme k vstupu na predajnú plochu dezinfekčné dávkovače. Čakáme ešte na dodanie rúšok pre našich zamestnancov. Riešime to, ale konkrétny termín dodania nemáme. Výrobcovia totiž nestíhajú plniť kapacity. Všetko ide tam, kde je to dôležitejšie,“ povedal zástupca reťazca.

Firma tiež upozorňuje, že v tejto situácii je lepšie platiť bezhotovostne.

Prevádzky fungujú podľa zástupcu spoločnosti v bežnom režime.

Labaš ml. zatiaľ neočakáva, žeby malo dôjsť v súvislosti s opatreniami k zmene v otváracej dobe.

„Situáciu však sledujeme a budeme sa riadiť pokynmi, aké budú prijaté,“ doplnil.

Konflikty má riešiť vedúca

Personál dostal inštrukcie, ako sa správať vo vyhrotených situáciách, ku ktorým môže dochádzať v spojitosti s väčším počtom ľudí.

„Upozornili sme našich zamestnancov, aby sa snažili byť čo najústretovejší a nepodliehali nátlaku zo strany niektorých zákazníkov. Ak vznikne nejaká extrémnejšia situácia vo vzťahu k nakupujúcemu, má ju riešiť vždy vedúca predajne,“ uviedol Labaš ml.

Doplnil, že firma doteraz nezaznamenala vo svojich prevádzkach vážnejší incident.

Do lekárne len po jednom

Ľudia sa snažili dostať aj do lekární.

Nie všade našli lieky, ktoré potrebujú, rúška vraj nikde nemajú.

V lekárni na Kuzmányho ulici stáli ľudia v rade vonku, dovnútra totiž púšťali len po jednom chorom.

„Majú napísané, že vstupovať dovnútra môžeme len po jednom. Bola som v Tip – Tope, nemali môj liek, tak si to musím odstáť tu. Chápem však, každý sa bojí, sú opatrenia a prispôsobíme sa,“ vraví dôchodkyňa.

